Desmienten que 30 escuelas de Higüey no abrirán en el inicio del año escolar

La Direccional Regional 12 de Educación en Higüey desmintió a la Asociación Dominicana de Profesores 

Redacción Listín Diario

La Dirección Regional 12 de Educación del municipio Higüey, bajo la dirección de Aidée López, desmintió las declaraciones emitidas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de la misma zona señalada, en las que se afirma que 30 centros educativos no abrirán sus puertas para el inicio del año escolar.

A través de una comunicación oficial, la dirección regional cruzó la versión ofrecida por el gremio de profesores y aseguraron que todos los centros están preparados para el inicio de clases.

"Informamos a la comunidad educativa y a la población en general que todos los centros educativos de la Regional 12 están preparados para iniciar el año escolar en la fecha establecida por el Ministerio de Educación, garantizando las condiciones necesarias para recibir a nuestros estudiantes", indica el comunicado.

A su vez, agregaron: "Reiteramos nuestro compromiso con el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, y exhortamos a las familias a enviar a sus hijos e hijas a clases con total normalidad".

Solicitaron  a la comunidad educativa de esa regional mantenerse informada a través de canales oficiales para "evitar confusiones".

Redacción Listín Diario

