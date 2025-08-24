La enseñanza del deporte en el aula le dio a Erodys Santana el Premio a la Excelencia Magisterial

Erodys Yovanny Santana de la Rosa fue reconocido con el Premio a la Excelencia Magisterial 2025, específicamente con el Premio al Estímulo Salomé Ureña de Henríquez, medalla de bronce, que otorga el Gobierno dominicano.

Es oriundo de la provincia Dajabón. Desde pequeño siempre estuvo interesado en los deportes y en el año 2004 obtuvo una beca para estudiar en Cuba durante cinco años.

Santana explicó que siempre tuvo la vocación de enseñar y de entrenar a los niños, "fue mi pasión y Dios me inclinó por ahí y no me arrepiento. Si volviera a nacer, fuera también maestro nuevamente".

Al retornar al país, ingresó a las aulas y desde Dajabón se trasladó a San Pedro de Macorís, donde lleva más de 15 años impartiendo docencia en esta provincia.

Explicó que lo más importante de ser docente es la preparación que se tiene en el día a día, así como hacer las cosas con excelencia y con vocación, "como para el Señor, como dice su palabra, y él te va a llevar a donde él quiera, cuando tú lo haces de esa manera, sirviéndole a los demás, tú le sirves a él, se encarga del resto".

Como profesor, Erodys reconoció que a veces se puede sentir insatisfecho con las cosas que pasan, pero para él son obstáculos que le ayudan a avanzar, "Como dicen por ahí, no hay carrera sin obstáculos".

Al recibir la noticia de que será reconocido con el Premio a la Excelencia Magisterial, "fue un escándalo, fue algo extremadamente emocionante para todos".

Sobre el sistema educativo dominicano, Santana explicó que en el caso de los docentes de educación física existe un déficit, pues detalló que existen centros educativos que tienen más de 600 estudiantes y solo hay un profesor de deporte, como es el caso de su escuela. Esta situación también se refleja en los docentes del nivel inicial, que en aulas donde hay hasta 40 estudiantes, solo hay un docente.

Denunció que su centro, Escuela Prof. Nurys Álvarez Reyes, localizado en Villa Hermosa de la provincia La Romana, imparte docencia sin estar terminada.

"Esta escuela fue iniciada en el 2012 y a la fecha todavía no está concluida al 100%, está dentro de un 70%", detalló.

Consejo a profesores y estudiantes

Exhortó a los docentes a que se preparen más porque siempre habrá desafíos, pero que como maestros se debe sembrar una semilla de esperanza y de luz para los estudiantes, aunque lleguen pruebas difíciles.

Dijo que como maestros es importante estar capacitados y preparados para el día a día, para "esa linda vocación que tenemos y que Dios nos ha dado de dejar huellas imborrables en cada uno de ellos (los estudiantes)".

A los estudiantes les recomendó que también se preparen, que estudien, que sean diligentes, respetuosos de su maestro, de sus padres y que aprovechen el tiempo en estudiar y en capacitarse en la escuela, "cuando uno estudia, uno puede transformar el mundo, tu entorno, tu vida personal".