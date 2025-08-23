Vicepresidenta asegura que en 20 días llegarán todos los uniformes escolares

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que en los próximos 20 días se entregará la totalidad de los uniformes que faltan a nivel nacional, a menos de 2 días para el inicio del nuevo año escolar 2025-2026.

“Anoche (viernes) en el Palacio Nacional sostuvimos una reunión con el presidente Abinader y el nuevo director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), y vamos a poder hacer frente cerca de antes de 20 días, a lo que faltaba por entregar”, indicó Peña.

La vicepresidenta puntualizó que “nos pusimos de acuerdo con todos los suplidores, lo importante es que los uniformes están aquí, hechos por manos dominicanas, por industria dominicana, se retrasó un poco una parte de ellos, pero en 20 días vamos a poder contar con la totalidad”.

Asimismo, Raquel Peña expresó que desde el gobierno están muy optimistas con el inicio del nuevo año escolar que se aproxima, y que se está trabajando para dar solución a las dificultades que aún se están presentando.

“Estamos muy contentos con el inicio de este año 2025-2026, y hacemos un llamado a los padres y profesores, para que todos juntos podamos acompañar a los niños, niñas y la juventud dominicana a que cada día se formen con calidad”, enfatizó.

Jornada Escolar Extendida

Al ser abordada por periodistas de Listín Diario sobre el recorte de la Jornada Escolar Extendida en algunos centros educativos, sobre todo en Santiago Oeste, para dar cabida a otros centros educativos y solución temporal ante la falta de cupos, la vicepresidenta Peña indicó que están buscando que cada día sean menos, porque la tanda extendida es un logro que no puede dar marcha atrás.

“Son muy pocos (los centros educativos), tengo entendido, y se está buscando que cada día sean menos, porque la tanda extendida es un logro que no podemos echar hacia atrás”, puntualizó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por la vice mandataria, en su visita a Santiago de los Caballeros para encabezar la inauguración del nuevo polideportivo del campus de Santiago de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).