Presidente Abinader y ministro Educación entregan tres centros educativos en Santo Domingo

El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, encabezaron este sábado la entrega de tres nuevos centros educativos en el municipio Los Alcarrizos y otras zonas del Gran Santo Domingo, los cuales están habilitadas para 2,960 estudiantes con espacios modernos y dignos para el aprendizaje.

Las obras inauguradas son la Escuela Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría, en Los Alcarrizos, con 25 aulas; la primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, en la Avenida Monumental, con 24 aulas; y la primera etapa de la Escuela Básica Fermina Peguero Payano, en La Guáyiga, con 25 aulas.

“Estas obras responden a la visión clara del presidente Luis Abinader: hacer de la educación un motor de desarrollo, de equidad y de progreso social. Porque cada aula que sumamos es una inversión estratégica en el capital humano y un paso firme hacia la construcción de una nación más fuerte y más libre”, expresó el ministro De Camps.

De Camps aprovechó para motivar a toda la comunidad educativa al inicio del año escolar 2025-2026, que comenzará este lunes 25 de agosto, exhortando a estudiantes, familias y docentes a integrarse desde el primer día.

Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en el acto de inauguración de la Escuela Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría, en Los AlcarrizosJorge Martínez

“Estas aulas se colmarán de vida y contenido este lunes, cuando reciban a nuestros estudiantes. Por eso quiero hacer un llamado para que, con disciplina y desde el primer día, convirtamos también estos espacios en lugares de sueños y de entusiasmo”, dijo el titular del Minerd.

Finalmente, el ministro concluyó: “Cuando educamos con calidad, sembramos progreso; cuando educamos con valores, cosechamos libertad; y cuando educamos con amor, construimos una República Dominicana más fuerte, más justa y más próspera para todos”.

En representación de todos los estudiantes, Larimar Sandoval de la Cruz, de 4.º de Primaria, agradeció a las autoridades porque, luego de 10 años, su escuela se ha hecho realidad.

Larimar Sandoval de la Cruz, de 4.º de primaria, agradeció a las autoridades presentes en representación de todos los estudiantesJorge Martínez

“Quiero agradecer con mucho cariño y respeto al señor presidente de la República, Luis Abinader Corona; al señor ministro de Educación, Luis Miguel de Camps; y a todas las personas que han trabajado para hacer realidad este hermoso sueño que durante 10 años hemos esperado”, expresó la estudiante.