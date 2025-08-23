La ADRU celebra congreso sobre educación superior

La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) celebró durante los días 21 y 22 de agosto su Congreso Internacional 2025 bajo el tema “Educación Superior y Sostenibilidad: Nuevos Paradigmas para la Responsabilidad Social y Ambiental”, con la participación de treinta universidades de todo el territorio nacional.

El encuentro, realizado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), se consolidó como un espacio de reflexión, diálogo y acción colectiva frente a los retos y oportunidades que enfrenta la educación superior en su transición hacia modelos más sostenibles, inclusivos y responsables.

Durante las sesiones de trabajo, se promovió la cooperación entre instituciones de educación superior y actores clave del ámbito de la sostenibilidad, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas que fortalezcan la pertinencia y calidad del sistema educativo dominicano.

En sus palabras de apertura, la presidenta de la ADRU, Odile Camilo Vincent, resaltó que el tema central del congreso ha sido definido como prioritario por la última Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO.

En ese escenario, afirmó, las universidades dominicanas asumieron el compromiso con la iniciativa Los Futuros de la Educación, que destaca el papel esencial de la educación superior en la construcción de un nuevo contrato social para la educación y en la promoción de la sostenibilidad.

“Toda reforma debe preservar los logros alcanzados, garantizar la institucionalidad, asegurar una gobernanza robusta y el respeto a la autonomía universitaria, además de contar con un financiamiento oportuno y sostenible”, resaltó Camilo.

Por su parte, el vicepresidente de la ADRU, Miguel Fiallo, expresó que la responsabilidad social y ambiental de las universidades trasciende las aulas y las compromete con la sociedad en su conjunto.

“Estamos llamados, como instituciones de pensamiento crítico y formación integral, a liderar un cambio de paradigma que promueva una cultura de sostenibilidad y equidad social”, expresó.

Agregó que “en este contexto, reafirman nuestro respaldo permanente a toda iniciativa orientada a la transformación del sistema educativo, de su marco regulatorio y de sus estructuras de gobernanza, siempre que estas aseguren el consenso, la participación activa y el reconocimiento al papel de las universidades como actores esenciales en dicho proceso”.

La inauguración estuvo encabezada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, quien destacó la importancia del evento en el marco del 45 aniversario de la ADRU.

“Es hora de que las universidades reflexionen sobre su papel en la construcción de un futuro promisorio para nuestra nación”.

Este encuentro reunió a rectores, viceministros, vicerrectores, líderes sociales, organismos internacionales y estudiantes, protagonistas de la transformación educativa que demanda el país, indicó García Fermín.

45 años de compromiso con la educación superior

En el acto inaugural también se conmemoró el aniversario número 45 de la ADRU, fundada en 1980 en un contexto de expansión del sistema universitario dominicano.

Actualmente, la Asociación integra 30 instituciones de educación superior que representan más del 85% de la matrícula estudiantil y el 82% del cuerpo docente del país.