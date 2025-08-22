Inabie acuerda con suplidores acelerar y completar entrega de utiles escolares

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) acordó con suplidores textiles y de calzados validados, acelerar la entrega de la utilería escolar a los estudiantes del sector público nacional que utilizan el uniforme oficial del Ministerio de Educación.

La institución señaló que para cumplir con la meta ha establecido jornadas extraordinarias de trabajo, hasta que se cumpla con la entrega total de los kits.

Estas medidas fueron tomadas luego de ser consultadas con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República, para asegurar el debido proceso.

La Dirección Ejecutiva aseguró que su prioridad actual es completar la entrega de la indumentaria a la población escolar que a la fecha no la ha recibido o la ha recibido incompleta a causa de que algunos contratos de los procesos anteriores fueron cancelados por disposición de la Dirección de Contrataciones Públicas.

Acoge nuevas resoluciones de la Contrataciones Públicas

Tras darse a conocer las dos últimas resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas que anulan varias adjudicaciones de mochilas, polocheres y pantalones, el Inabie acogerá debidamente las decisiones adoptadas por el órgano rector de las compras públicas y garantizó la transparencia en el proceso.

Estatus de entrega

Hasta la fecha, el Inabie ha distribuido más de 986,477 kits escolares en 3,483 centros educativos del país, lo que corresponde al 57% de la población a beneficiar.

El Inabie explicó que continuará con la entrega de utilería escolar incluso después del inicio de la docencia, hasta completar la cobertura en todos los centros educativos que utilizan el uniforme oficial, asegurando la correcta distribución de los recursos y apoyando la permanencia escolar.