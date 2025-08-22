Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Esta es la fecha de la tercera convocatoria de las Pruebas Nacionales

Estudiantes reciben Pruebas Nacionales

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Ministerio de Educación informó que la tercera convocatoria de las Pruebas Nacionales será impartida en el mes de noviembre.

Para el nivel de secundaria en todas sus modalidades y los estudiantes pendientes de los años 2023 y 2024, las pruebas serán el jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

Las asignaturas serán dos por día: Matemática y Ciencias Sociales el 13 y el viernes 14, Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza.

Para el subsistema de personas jóvenes y adultas, así como los estudiantes pendientes del nivel secundario de años anteriores a 2023, el sábado 15 se impartirían Matemáticas y Ciencias Sociales, mientras que el domingo 16, Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza.

El horario de estas pruebas será de 8:00 de la mañana a 12:30 de la tarde, será dos horas por asignatura.

Redacción Listín Diario

