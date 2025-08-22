Detalla causas de crisis en la educación del país

Manuel Ramírez, exsuperintendente escolar dominicano en el vecindario de Washington Heights, en el Alto Manhattan, ubicado en Estados Unidos, manifestó que las causas de las deficiencias en el sistema educativo dominicano son la falta de atención a la educación continua de los directores escolares y regionales.

Ramírez asocia esta deficiencia al desinterés por escuchar propuestas educativas que impulsen a los líderes estudiantiles a mejorar el sistema educativo dominicano y, fruto de este déficit, los estudiantes parten con un nivel educativo por debajo del usual en el país estadounidense.

“Muchas veces la gente de aquí ve esa oportunidad de tener acceso a gente con conocimiento y con experiencia, lo ve como si fuera una amenaza, en vez de verlo como si fuera una oportunidad, como si fuera una bendición realmente”, explicó Ramírez, durante una entrevista en Listín Diario.

En reiteradas ocasiones, Ramírez, junto a un equipo de líderes educativos, se pusieron a disposición del Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd), para crear estrategias que impulsen a los directores educativos a capacitar su personal para brindar una mejor educación en las aulas.

“En República Dominicana se debe trabajar en la reparación pedagógica de contenido de los maestros, que no es un programa continuo. Todo el mundo tiene que seguir creciendo continuamente. La capacitación nunca termina y no creo que aquí haya programas de capacitaciones que sean continuos de esa forma”, afirmó, especificando que los maestros deben capacitarse para poder evaluar al estudiante.

Señaló la importancia de que el director escolar tenga un programa de capacitación semanal para todos los maestros de una escuela. Así como en pedagogía, en el área de su contenido, en el manejo de las clases y la tecnología para que los estudiantes se envuelvan en sus propios conocimientos.

“El maestro tiene que durar cierto tiempo, uno, dos, tres años bajo la mentoría de un maestro que sea experimentado, porque eso es lo que le ayuda a mejorar y ver cualquier tipo de imprevisto que no tenga, que eso no se aprende en la clase, se aprende haciendo”, dijo.

el bajo rendimiento académico en el exterior

Ramírez destacó la dificultad de ubicar a estos estudiantes en el grado correcto, mencionando casos de jóvenes que, a pesar de tener la edad para estar en séptimo grado, carecen de habilidades básicas en matemáticas.

“En muchas ocasiones llega ese estudiante que desde República Dominicana, con un bajo rendimiento académico, dice salir del octavo grado, pero cuando lo evaluamos no llega a un sexto o séptimo; entonces ese estudiante nos atrasaría a los demás y por eso se le baja uno o dos cursos, para que esté de acuerdo a su nivel educativo, y pasa mucho con los jóvenes que parten desde República Dominicana a Estados Unidos”, agregó.

El exsuperintendente de origen dominicano explicó que, durante el manejo de las evaluaciones a los estudiantes que ingresaban al centro a su cargo, vio cómo muchos no manejaban la lectura y comprensión de temas de literatura o matemáticas, dando a conocer el estado de ineficiencia en la educación dominicana.

Invitó al ministro a escuchar sus propuestas y darle su parecer, además de manifestarle sus requerimientos para sus maestros, pero juntos trabajar de la mano para una mejor educación y capacitación para los docentes.