Deterioro limita uso de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD

La Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pasó de ser una de las más modernas del país, por la tecnología de punta y las avanzadas aplicaciones, a estar en un estado de deterioro limitando el acceso a un ambiente propicio para la formación académica de los estudiantes.

A pesar de una reciente pintura en su exterior, sus equipos no funcionan y partes del techo en su interior en algunos niveles muestran filtraciones y otros están casi desprendiéndose.

Entre las principales quejas de los estudiantes universitarios se encuentran la ausencia de internet en todos los niveles, computadoras dañadas, filtración en el techo, la falta de aire acondicionado y de las herramientas fundamentales para la formación y el desarrollo académico.

En un recorrido de periodistas de este medio se pudo apreciar en el segundo nivel un estado crítico en cuanto a los equipos tecnológicos de la biblioteca. Este nivel, al igual que el tercero y cuarto, comprenden las Áreas de Servicios Bibliográficos (Préstamo de libros y otros materiales).

Se observó que ninguna de las computadoras que están para el servicio de los estudiantes están operando de manera correcta, no hay acceso a internet y hay un espacio que está cerrado, además, se evidenció que siendo la 1:51 de la tarde del pasado lunes, en el área de los libros no había personal para asistir a los estudiantes.

Reporteros de este medio observaron que solo una computadora en este nivel está habilitada, pero solo para la “búsqueda en el catalogo en línea”, según un aviso que estaba justo al lado del equipo.

En este espacio los estudiantes estaban sentados con sus propios dispositivos, otros dialogando entre ellos y algunos con cuadernos y sus propias computadoras realizando alguna tarea, sin utilizar ningún dispositivo de la biblioteca, evidenciando que estos se encuentran inoperantes.

En la visita que realizó este diario a la biblioteca pudo constatar que en el tercer piso el problema es aún más grave. Allí no funciona ninguno de los equipos tecnológicos, no hay internet y el deterioro en gran parte del techo es más notorio, muchas mesas están en malas condiciones y otras que no tienen sillas.

Todas las computadoras en este nivel tienen una etiqueta que dice “NO”, aparentemente porque están fuera de servicio.

La falta de aire acondicionado en los niveles 2 y 3 es notable, mientras que en el 4 solo hay en áreas específicas, como la de tesis, convirtiendo el inmueble, debido al calor, en un ambiente extremadamente incómodo para el estudio prolongado.

El cuarto piso de la estructura es el que más presenta deterioro. El techo presenta filtraciones en la zona donde están los equipos tecnológicos.

La presencia de estudiantes era muy mínima en este nivel, donde no había nadie controlando el área o para pedirle algún libro prestado. Muchas mesas estaban vacías sin sillas y las pocas que había están deterioradas.

Aquí tampoco funcionan las computadoras. En este nivel hay un salón cerrado y se percibe en situaciones desmejoradas. Una gran parte del techo se visualiza descompuesto, solo hay unas cuantas mesas y están en malas condiciones, no tienen sillas, así como los cubículos se encuentran sin ningún equipo tecnológico.

La situación no mejora

En septiembre de 2024 este medio realizó un reportaje denunciando el deterioro que en su momento esta edificación estaba enfrentando. Sin embargo, tras una visita este año al lugar por periodistas de este medio, visualizaron que la situación continúa.

En aquel momento, Listín Diario señaló la falta de internet, computadoras en mal estado, ausencia de aire acondicionado, filtraciones en el techo y problemas para los estudiantes poder realizar sus tareas académicas. Pese al tiempo transcurrido y otra visita, se comprobó que las condiciones permanecen igual.

En respuesta al reportaje de Listín Diario en ese momento, el director general de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), maestro Noel de la Rosa, explicó que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), según De la Rosa, realizó un levantamiento en la Biblioteca Pedro Mir para evaluar todas las áreas que se encontraban afectadas.

Sin embargo, en la visita de este medio al lugar se reflejó que solo en la parte exterior se hicieron algunos cambios, como pintar el edificio, pero en su interior y en cuanto a equipos tecnológicos, el problema persiste.

Fueron consultados algunos estudiantes que se encontraban en el lugar y expusieron a Listín Diario su descontento por los problemas y dificultades que enfrentan en la biblioteca.

Una estudiante, quien decidió omitir su nombre, dijo que los problemas tienen mucho tiempo así y que las autoridades no se preocupan por solucionarlos. “Eso tiene mucho tiempo así y yo siempre que tengo clases vengo a hacer tareas y tengo que traer mi propio internet porque nunca hay y las computadoras siempre dañadas”, afirmó la estudiante a este medio.

La situación no mejora

Aunque en el portal de la página web de la universidad está colgada la información sobre su equipamiento, los mismos no están en funcionamiento. Los datos dicen que hay 527 computadores conectados a Internet, distribuidos en los diferentes salones de lectura y 120 computadores distribuidos en los lobbies niveles 2, 3 y 4, dedicados al Catálogo en Línea.

Pese a esa información en su página, con la visita que realizaron reporteros de este diario se visualizó que los equipos no están funcionando.

Faltan plafones en los techos.LISAURY DÍAZ/LD

Igualmente, aseguran que hay una Aula Virtual con sistema de proyección y sonido, equipada con 49 computadoras. Señal de Internet inalámbrica (wifi) en todas las áreas generales.

No obstante, algunos estudiantes confirman que los equipos no están cumpliendo con las necesidades de los universitarios.

Inauguración de la biblioteca

Desde que fue fundada la UASD en 1538, la biblioteca ha sufrido diversos cambios.

Durante la gestión de gobierno (1996-2000), el entonces presidente Leonel Fernández hace suyo el proyecto hasta concluir la obra civil, inaugurándose en la Rectoría de Roberto Reyna Tejada, el 9 de noviembre del año 2005, con el nombre de Biblioteca Pedro Mir.

La Biblioteca Pedro Mir fue inaugurada por el presidente Fernández en noviembre del 2005 y su remodelación costó 250 millones de pesos. Fue también equipada con un monto de 20 millones de dólares.

Fernández se autoproclamó padrino de la biblioteca, y la catalogó como una de más modernas del mundo, por la tecnología de punta y las avanzadas aplicaciones.