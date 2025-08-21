Entregan 350 becas para cursar carreras STEM

Con el propósito de continuar contribuyendo al desarrollo del país, fomentando la educación que requiere el empresariado, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) entregaron 350 becas de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).

El ministro del Mescyt, Franklin García Fermín, expresó que la formación que recibirán estos jóvenes contribuye al desarrollo del país. “Con ello estamos demostrando que le estamos dando una importancia capital a la formación en el área de carreras STEM", agregó el funcionario.

Fermín detalló que estas son las carreras que están demandando hoy los sectores productivo y empresarial del país.

Entre los grados a cursar están la Informática Forense, Diseño Industrial, Manufactura Automatizada, Mecatrónica, Multimedia, Videojuegos, Sonido, Desarrollo de Software, Ciberseguridad y Manufactura de Dispositivos Médicos. Sobre esta última, el rector del ITLA, Rafael Feliz, expresó que República Dominicana es líder regional en producción de dispositivos médicos.

Otras especialidades que cursarán estos becados son Seguridad Informática, Analítica y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Un total de 350 jóvenes fueron becados para estudiar carreras STEM en el ITLA

Feliz agregó que estas especialidades son áreas que está requiriendo el aparato productivo nacional e internacional.

“Esto no se trata únicamente de un reconocimiento a su talento, sino de una apuesta al futuro, a su capacidad para mejorar el desarrollo y el porvenir de nuestro país”, dijo el rector del ITLA.

Feliz también explicó que estos jóvenes tendrán acceso a un área de innovación, tecnología y conocimiento de primer nivel.

La selección de estos becados fue tras un proceso de evaluación que incluyó méritos académicos, necesidad económica y compromiso con el desarrollo de sus comunidades. Además, los becarios recibirán acompañamiento y orientación para garantizar su éxito académico y profesional de parte de la institución superior.

Situación laboral en RD

Según un estudio sobre formación del talento humano frente a la demanda actual y futura de República Dominicana realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), solo el 12% de los jóvenes se matricula en áreas de alta empleabilidad y remuneración, que son las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y de idiomas.

El acto fue encabezado por el ministro Franklin García Fermín y el rector del ITLA, Rafael Feliz.

Además, el gremio explicó que, en el caso de la educación técnica superior, solo existe una matrícula de un 3%.

Frente a esta baja de egresados de las carreras STEM o de idiomas, la ANJE precisó que prevalece una desconexión entre la oferta académica y la demanda empresarial, lo que afecta la empleabilidad juvenil.