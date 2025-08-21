Aumento de salario y fusión del Mescyt y Educación, argumentos de profesores UASD para llamar a paro

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) anunció un paro general inmediato de sus labores en todas las modalidades docencia "sin firmas ni viajes a los recintos y centros regionales".

Los docentes explicaron que este paro es por el cumplimiento del 30 % de indexación salarial aprobada en la resolución del Consejo Universitario 25/103 d/f del 28 de mayo de 2025.

Además, por el respeto a la institucionalidad de la Universidad, "constantemente atropellada por el rector" ante los constantes ataques y represión implementados por el rector, "con los que pretende anular y liquidar esta gloriosa Federación".

Exigen al Consejo Universitario asumir y jugar su rol como máximo organismo de gestión de la Universidad, así como al Consejo Universitario su pronunciamiento sobre los riesgos y peligros que amenazan la UASD por el proyecto de fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Ministerio de Educación (Minerd).

También agregaron el respeto al salario de los docentes y el derecho de los estudiantes a avanzar en sus estudios, afectados con el cierre administrativo de las secciones por parte del rector y la sobrepoblación de miles de secciones.

Este paro también es por el nombramiento inmediato a los profesores que concursaron a ser causa común con su lucha y otorgar pleno poder al Comité Ejecutivo Nacional para conducir su lucha.