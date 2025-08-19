Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Educación

UASD reconoce a ingenieros en su Día

  • El acto de reconocimiento, encabezado por el decano de la FIA, ingeniero Omar Segura, reunió a autoridades académicas, profesionales del sector, estudiantes y representantes de gremios de la ingeniería.
Momento en que el ingeniero Leonardo Reyes Madera recibe el reconocimiento.

Con motivo del Día Nacional del Ingeniero, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), reconoció a profesionales del área.

Entre ellos al ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), por su destacada trayectoria profesional y sus valiosos aportes al desarrollo de la ingeniería sismorresistente en la República Dominicana.

El acto de reconocimiento, encabezado por el decano de la FIA, ingeniero Omar Segura, reunió a autoridades académicas, profesionales del sector, estudiantes y representantes de gremios de la ingeniería.

Los presentes resaltaron la dedicación y compromiso del ingeniero Reyes Madera con la formación de nuevas generaciones y la implementación de políticas y programas que fortalezcan la seguridad estructural de edificaciones e infraestructuras esenciales en el país.

Durante la ceremonia, la UASD subrayó que el homenaje al Reyes Madera responde a su liderazgo en la consolidación de estándares técnicos de excelencia, así como a su contribución decisiva en la prevención y reducción de la vulnerabilidad sísmica, asegurando infraestructuras más seguras y resilientes.

En sus palabras de agradecimiento, el director de Onesvie expresó su profunda gratitud por la distinción, al tiempo que reafirmó su compromiso con una ingeniería ética, responsable y alineada con el desarrollo sostenible y la resiliencia ante desastres.

Asimismo, destacó la importancia de la labor que realiza Onesvie en la evaluación y fortalecimiento de la seguridad estructural de edificaciones públicas y privadas, así como en la promoción de una cultura preventiva que garantice la seguridad de las personas y la protección del patrimonio nacional.

Otros profesionales

Además del director de Onesvie, la UASD reconoció la trayectoria y aportes de destacados profesionales de la ingeniería y la arquitectura, entre ellos los ingenieros Amparo Céspedes (CIV), José Orlando Muñoz (AGM), Maldane Cuello (ARQ), Manuel Segura, Fabián Tello y Fabien Mariñez, así como al arquitecto Zulay Morales, y la doctora Lidibert González.

Asimismo, se entregaron distinciones especiales a los profesores Ingenieros Freddy Pérez, Leonardo Reyes Madera y Héctor O’Reilly, en reconocimiento a su impacto en la enseñanza y la práctica profesional de la ingeniería en la República Dominicana.

