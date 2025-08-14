Alrededor de un 40 % de niños no recibirá uniforme escolar antes del inicio a clases, dice Inabie

El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro, expresó que debido a la resolución emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas que anuló parcialmente las adjudicaciones de calzados escolares, así como otras disposiciones administrativas, alrededor del 40% de los estudiantes no reciban la utilería escolar antes del inicio del año 2025-2026.

“Un alto porcentaje de los más de dos millones de estudiantes no podrán recibir sus útiles escolares antes de iniciar el año escolar, a pesar de que desde febrero estaban listos para ser entregados”, dijo Castro, quien agregó que hasta la fecha han entregado cerca de un 48 %.

Expresó que todos los procesos que realiza el Inabie están en el portal y que canceló los 25 contratos señalados por la Dirección de Contrataciones Públicas y llevará a cabo la reevaluación de las ofertas de otras 9 empresas remitidas, pero que esto se hace por los estudiantes, que a su juicio son los principales afectados.

“Quiero decirle al país, nosotros vamos a entregar el 100 % de los uniformes a todos los niños de la escuela pública preuniversitaria de República Dominicana”, dijo Castro, pero que estos estudiantes no lo recibirán antes de iniciar el año escolar.

La institución también se comprometió a reevaluar 9 de 11 empresas de calzados que fueron remitidas por la DGCP en su informe, debido a que dos ya fueron descalificadas por diferentes hallazgos.

“Esperamos que de aquí a que inicie el escolar ya el 60% hayamos pasado y que en septiembre nosotros podamos completar con esta matriz”, enfatizó el funcionario.

Como respuesta a esta resolución emitida por Contrataciones Públicas, el director de Inabie agregó: “No gestionamos pensando en un carguito o un sueldito… Somos más serios que cualquier funcionario público”.

Inabie también analizará la redistribución de los bienes de contratos cancelados entre las empresas validadas para garantizar la continuidad de la entrega de la utilería escolar.