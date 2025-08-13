ADP dice inicio de año escolar estará caracterizado por falta de cupos, escuelas y personal

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó que el inicio del año escolar 2025-2026 está caracterizado por la falta de cupos para más de 200,000 estudiantes de todos los niveles, así como la falta de más de 7,000 aulas.

A esto le agregó la necesidad de personal docente, incluyendo los maestros para nivel inicial en todo el territorio nacional, así como personal administrativo y de apoyo.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo que aún persisten alrededor de 800 centros educativos cuya construcción está paralizada por más de 5 años.

“La ADP se reserva las acciones que emprenderá, si no se cumplen las promesas de resolver la falta de espacios físicos y cupos para los miles de niños y niñas del país”, expresó Hidalgo.

Hidalgo también mencionó que hay más de 2,000 centros educativos que debieron haber sido remozados, reparados y equipados, pero destacó que no se les ha hecho nada, “la inmensa mayoría de los centros educativos carecen de los recursos y materiales didácticos indispensables para una educación de calidad”.

Enfatizó que los fondos de descentralización no están llegando regular y oportunamente a los centros educativos. Estos fondos tienen como fin adquirir insumos para la higienización, ambientación y materiales didácticos, entre otros rublos.

Denunció también la excesiva carga laboral que les espera a los docentes producto de la sobrepoblación en las aulas, “lo que dificulta la dedicación a las atenciones individualizadas de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes”.

Hidalgo indicó que desde hace cuatro años están a la espera de la terminación de unas canchas que fueron intervenidas para convertirlas en canchas techadas “y ahora ni una cosa ni la otra, así mismo ocurre con las aulas de inicial para niños con tres años que lucen abandonadas”.

Llamado a integrarse a las aulas

La ADP llamó al magisterio nacional a integrarse al inicio del año escolar 2025-2026 programado para el próximo 25 de agosto del 2025.

El presidente de la ADP hizo este llamado a pesar de las condiciones de déficit, carencias y crisis del sistema educativo nacional, esperando que el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, se comprometa a dar respuesta a los déficits señalados en el menor tiempo posible.