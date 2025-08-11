Fundación Stephanie Carmona ilumina el futuro de 2,500 niños

El aire se llenó de risas y expectación el pasado sábado en el anfiteatro de la Casa de la Cultura de Consuelo.

La Fundación Stephanie Carmona no solo entregó cientos de útiles escolares, sino que también sembró una semilla de esperanza en el corazón de 2,500 estudiantes de escasos recursos, preparando el camino para un inicio de clases lleno de oportunidades.

La entrega, liderada por la incansable doctora Stephanie Carmona, presidenta de la fundación, fue mucho más que una simple donación.

Fue la culminación de un sueño que comenzó hace tres años, cuando Stephanie, una ex-voluntaria de la Cruz Roja Dominicana, inició esta noble labor desde la puerta de su propia casa.

Lo que empezó como un gesto individual en 2022, ha florecido en un movimiento comunitario que hoy moviliza a 72 voluntarios dedicados a transformar vidas.

“Nuestro propósito es claro: ayudar a los más necesitados”, afirmó Carmona, con la emoción reflejada en sus ojos.

Un niño que recibió una mochila da las gracias a Stephanie Carmona.Fuente externa

“En este inicio de año escolar, buscamos aliviar una carga para muchas familias y, sobre todo, motivar a nuestros niños a soñar en grande”, agregó.

La jornada fue un verdadero festival de solidaridad. Mientras la doctora Jessica Medina daba la bienvenida y resaltaba el espíritu altruista del evento, la invocación de Minerva de Marte unió a padres e hijos en un momento de reflexión y gratitud.

La organización fue impecable. Gracias a la colaboración del alcalde del municipio de Consuelo, Juan Padilla, miembros de la Policía Municipal y la Policía Nacional, y el dedicado equipo de protocolo, cada mochila y cada útil escolar llegó a las manos correctas, garantizando que el evento fuera tan justo como alegre.

La Fundación Stephanie Carmona, aunque opera formalmente desde hace solo un año, ya se ha convertido en un pilar fundamental para la comunidad de Consuelo, enfocándose en la salud, la educación y los servicios básicos.

Esta entrega es un testimonio vivo de su misión y una promesa de que hay más gestos de esperanza por venir.

El 7 de este mes, el Ministerio de Educación anunció que para el inicio del año escolar 2025-2026, el próximo 25 de agosto, el espacio para los estudiantes está seguro.

Según datos del Ministerio de Educación (Minerd), el número de estudiantes para el año escolar 2024-2025 era de aproximadamente 2 millones 640,33 estudiantes.