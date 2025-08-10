Educación explica que maestros eligieron lugar de docencia en banco de elegibles

El Ministerio de Educación explicó que los profesores que se postularon para formar parte del banco de elegibles a las vacantes del año escolar 2025-2026 lo hicieron de forma voluntaria.

"Todo el que participó fue de manera voluntaria, eso era un proceso de autopostulación. O sea, tú te elegías tú mismo donde tú querías (impartir la docencia)", detalló la entidad.

El Minerd agregó que el proceso para la autopostulación de los candidatos del Registro de Elegibles permitió que cada docente seleccionara, según su interés, más de una opción de distritos educativos con vacantes en el perfil por el que concursó.

La asignación de plazas se efectuó únicamente entre quienes completaron este proceso, sin que se aplicara traslado alguno fuera de este mecanismo voluntario.

Para la primera convocatoria de maestros, Educación dispuso 5,153 plazas disponibles en diferentes regionales y distritos educativos del país. Para la segunda convocatoria, fueron 3,723 las vacantes habilitadas, estas fueron las que no obtuvieron plaza en la primera fase del proceso.

Estas declaraciones fueron ofrecidas tras las denuncias presentadas por las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de las provincias Santiago Rodríguez y La Vega.

Expresaron que varios de los maestros que esperaban recibir su nombramiento en las comunidades donde residen se vieron en la necesidad de aceptar plazas en otras zonas del país. Detallaron que esto se debe a la falta de oportunidades que hay en sus localidades, a pesar de supuestamente contar con las vacantes disponibles.

Uno de estos casos fue el de Ángel Cuello, presidente de la ADP de Sabaneta. Denunció que más de 6,000 maestros permanecen en el banco de elegibles, esperando ser nombrados, a pesar de haber aprobado el concurso.

En el caso de La Vega, el presidente del gremio, Mario Acevedo, aseguró que existen plazas disponibles tanto en primaria como en secundaria, pero que no han sido habilitadas formalmente por el Ministerio de Educación.

Acevedo agregó que esta situación causó que varios docentes, que aprobaron los concursos recientes, se marcharan a otras provincias como San Juan, Azua o las que se encuentran en la zona fronteriza del país, habiendo plazas disponibles.

“Muchos maestros estaban esperando un nombramiento en su región, pero al no ser tomados en cuenta, se han visto obligados a desplazarse diariamente hacia otros puntos del país, e incluso a mudarse temporalmente”, expresó el Acevedo.

Este tema fue calificado como injusto, ya que los docentes desean impartir docencia en sus ciudades natales, pero debido a que tendrán que ir a otros lugares, no podrán.