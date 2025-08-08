No muchachos con pajones, no muchachos con cejas tajeadas, sacerdote advierte a estudiantes y padres

El padre Norberto Rosario, de la Parroquia San Francisco de Asís, planteó una serie de medidas para el regreso del nuevo año escolar 2025-2026.

"No muchachos con pajones, no muchachos con cejas tajeadas, nada de eso, la pelada un poquito más alta que esta (haciendo referencia a su cabello)" detalló Rosario.

Dijo que estará en la puerta de su centro educativo para controlar la entrada y resaltó que la hora de ingreso es a las 7:30 de la mañana, "máxime a las 7:45, el que no esté a las 7:45, chao. Que no venga ningún papá a reclamar después y mucho menos el distrito".

Agregó que participa en el Distrito al que pertenece su centro educativo, por lo que "yo sé lo digo a ellos".

Manifestó que, como colegio católico, tienen derecho a establecer una normativa por el convenio que tiene la iglesia con el Ministerio de Educación.

Enfatizó que hay que acabar con el tiempo de los opinadores que no saben de educación ni han pisado un aula, "porque es demasiado bueno estar opinando cuando usted no sabe lo que significa estar en un aula".

Destacó también que en las escuelas se vive con estudiantes sin educación e irrespetuosos, "porque no reciben educación en sus casas, es muy triste cuando yo tengo que pasar por un aula y ver a un maestro que ya tiene las alas caídas, como dijo Tres Patines, cógelo por cansancio".

"Te cogen por cansancio, cuando tú tienes que decirle 17 veces al mismo muchacho, "Siéntate, ponte en orden, estate tranquilo." No. Entra para acá, no esté fuera, hay que decirle 30 veces".

A los maestros, expresó que para este nuevo año escolar que se inicia el próximo 25 de agosto les exigirá estas medidas antes planteadas, "no está escrito en ninguna parte, pero hay una consigna que no se le puede poner a ningún estudiante menos de 70".

"Dígame lo contrario, que hay que ponerle a todos los estudiantes 70, ¿qué significa eso? Que están todos pasados y a un muchacho que se le dice que él va a pasar como quiera, ¿él se va a preocupar por estudiar? nada".