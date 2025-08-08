ITLA inaugura tres rutas de transporte de estudiantes

E Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) ha abierto tres nuevas rutas que se integran al sistema de transporte subsidiado por la institución.

Estas cubrirán estratégicamente las zonas de La Romana, Av. Independencia- Av. Luperón y la Av. John F. Kennedy - San Vicente de Paul, beneficiando directamente a miles de jóvenes que están siendo formados en la prestigiosa institución tecnológica.

El catedrático Rafael Féliz García, rector del ITLA, expresó que estas extensiones del transporte estudiantil forman parte de los proyectos que velan por el desarrollo integral de los matriculados en ITLA y buscan aumentar la seguridad de movilidad y disminuir costos de transporte.

“En el caso de La Romana, lo calificamos como algo histórico porque es la ruta más demandada por los estudiantes desde el año 2006, ya que el ITLA quedará a 50 minutos de los alumnos que residen en diferentes comunidades de La Romana”, precisó Rafael Féliz.

En ese sentido, Féliz García también destacó el impacto económico y social que tiene la entrega de los transportes estudiantiles del ITLA.

“Cuando un joven estudiante deserta de su provincia para mudarse a la ciudad, regularmente se produce un desarraigo económico y social con su colectivo. Ya sus relaciones sociales no serán iguales, y la idea es que los mismos puedan trabajar con los detallistas y mayoristas de la Romana; o sea, que este -pasaje hacia el futuro- se convierta en parte del incentivo de desarrollo económico y social de su comunidad” puntualizó el rector del ITLA durante la entrega del autobús en La Romana.

novedades acerca de las turas

Las nuevas rutas ITLA contarán con horarios de salida y regreso específicos, con un costo actual de RD$ 30.00 por la ruta Av. John F. Kennedy - San Vicente de Paul y RD$ 75.00 a La Romana, lo que disminuirá más de un 80% los gastos de pasajes diarios de los estudiantes.

Durante las entregas de los autobuses en las diferentes localidades, los estudiantes beneficiados manifestaron alegría por la iniciativa del ITLA de implementar nuevas rutas que mejorarán el acceso a sus estudios en la institución académica educativa.

Estuvieron presentes en los actos de apertura: Eduardo Kery, alcalde de La Romana, Francisco Peña, alcalde Santo Domingo Oeste y algunas autoridades de ambas localidades.

Por parte del ITLA: José Bernard, vicerrector Administrativo y Financiero, Lisbeth Coiscou, directora de Comunicaciones, Carlos Jiminian, encargado de Transportación.