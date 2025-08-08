Educación utilizará aulas móviles para nuevo año escolar

El Ministerio de Educación anunció que, para el inicio del año escolar 2025-2026, el espacio para los estudiantes está seguro, pero, a pesar de ello, el encargado de la Dirección de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, dijo que se necesitarán más de 300 aulas móviles.

Herrera explicó que con el Plan 24/7 se prometió para el nuevo año escolar un número de 1,100 aulas, “vamos a sobrepasar la cantidad porque se van a entregar 1,265 nuevas aulas”, asegurando que a estas demás, entre septiembre y octubre, se sumarán otras 275 previstas para septiembre y octubre, con capacidad para recibir hasta 40 estudiantes cada una.

Además, se han habilitado espacios en modalidad de arrendamiento y otros mecanismos para garantizar la cobertura de cupos, especialmente en zonas de alta demanda.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento al Inicio del Año Escolar encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que también se anunció que más de 124,000 docentes están recibiendo formación en el enfoque STEAM, lo que se traduce a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, expresó que los trabajos para garantizar un nuevo año escolar exitoso se han centrado en cuatro ejes centrales: son infraestructuras y los cupos, el personal docente y administrativo, el bienestar estudiantil y la dotación de materiales educativos.

De Camps agregó que el enfoque es elevar la calidad educativa a través de la formación docente, la mejora de aprendizajes y la garantía de acceso equitativo a la educación.

El funcionario expresó también que se está trabajando en la habilitación de nuevas butacas en las escuelas y en la entrega de libros. Abinader dijo que desde su llegada al gobierno se ha logrado triplicar la cantidad de niños y niñas en educación inicial, lo que calificó como un “gran éxito” para el sistema educativo nacional.

“Estamos apostando a una educación del siglo XXI, formando a nuestros maestros para que nuestros estudiantes puedan competir en el mundo de hoy”, manifestó el presidente Abinader.

Esta es la tercera reunión que sostiene el jefe del Estado con el ministro de Educación para afinar los detalles del próximo año escolar y garantizar los cupos a los estudiantes a escala nacional.

más de cuatro mil aulas

Al participar en el Almuerzo del Grupo Corripio, el presidente Luis Abinader dijo que hasta el 9 de julio se han incorporado unas 4,300 aulas en los últimos años al sistema educativo dominicano.

“La situación es que nosotros encontramos que la mayoría de esas escuelas y liceos estuvieron detenidos durante tres años”, detalló el mandatario.