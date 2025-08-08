ADP denuncia traslados forzosos de maestros en La Vega y Santiago Rodríguez

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de las provincias Santiago Rodríguez y La Vega, denunciaron que varios de los maestros que esperan ser nombrados en sus respectivas comunidades, se han visto en la necesidad de aceptar plazas en otros puntos del país, debido a la falta de oportunidades en su lugar de residencia, a pesar de contar con las vacantes disponibles.

Tal es el caso de Santiago Rodríguez, donde el presidente de la ADP de Sabaneta, Ángel Cuello, denunció que más de 6,000 mil maestros permanecen en el banco de elegibles, esperando ser nombrados, a pesar de que haber aprobado el concurso.

Acumulación de tres concursos

El representante del gremio manifestó que es la primera vez que se produce una acumulación de tres concursos, concernientes a los años 2021, 2023 y 2024, lo cual aseguró, ha generado una crisis que podría tener consecuencias sociales y familiares a largo plazo.

“Eso traerá un problema en los próximos 15 o 20 años que no se va a solucionar, porque habrá familias que van a estar separadas, el esposo que se quedará en un lugar, la esposa en otro, y niño que se queda sin la protección de su madre o padre”, explicó, señalando que pese a no estar de acuerdo con este método, el gremio recibe a los maestros porque los necesitan.

Destacó que la región Noroeste cuentan con maestros de San Juan, Moca, Santo Domingo, Bonao y Cotuí trabajando en la Regional de estas localidades.

Asimismo, indicó que la seccional Sabaneta, se encuentra prestando docentes a Dajabón, Guayubín, Monción y Mao.

En tanto, Cuello manifesto que tras reconocer que muchos docentes aceptan trasladarse por necesidad, insiste en que esta no debería ser la norma.

“Es una pena que tantos maestros tengan que moverse a donde están las plazas, no debería, pero nosotros los recibimos porque los necesitamos”, señaló.

Mario Acevedo, presidente de la ADP en La V ega.ld

En La Vega no han habilitado plazas

En el caso de La Vega, el presidente del gremio, Mario Acevedo, aseguró que existen plazas disponibles tanto en primaria como en

secundaria, pero que no han sido habilitadas formalmente por el Ministerio de Educación.

Señaló que esta situación ha provocado que varios docentes, que aprobaron los concursos recientes, se hayan marchado hacia otras provincias como San Juan, Azua o las que se encuentran en la zona fronteriza.

“Muchos maestros estaban esperando un nombramiento en su región, pero al no ser tomados en cuenta, se han visto obligados a desplazarse diariamente hacia otros puntos del país, e incluso a mudarse temporalmente”, expresó el Acevedo.

El presentante de la asociación, consideró como injusta la situación, señalando que cuando los docentes deseen regresar a su cuidad natal, no les será fácil, ya que asegura para poder movilizarse de región deberá esperar al menos cinco años.

Por lo que, Acevedo hizo un llamado al ministro de Educación a prestar atención a esta realidad que enfrentan los docentes y a que realicen los nombramientos donde realmente se necesitan.

Según las evaluaciones internas de la asociación, en esta seccional de La Vega, hacen faltan al menos 90 maestros en el nivel primario y una cantidad similar en secundaria, lo que aseguran que, los docentes que pasaron el concurso eran suficientes para cubrir esas vacantes. Sin embargo, indicaron que muchos al no obtener respuestas, sd han ido a otras localidades.