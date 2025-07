Periodistas y expertos ponen sobre la mesa los desafíos éticos de la comunicación digital

Periodistas y especialistas coincidieron en la urgencia de repensar el ejercicio del periodismo digital a la luz de las exigencias éticas que impone un ecosistema cada vez más dominado por la inteligencia artificial, el algoritmo, la viralidad y una audiencia que exige inmediatez.

Así fue como lo plantearon Coralis Orbe, coordinadora de la Mesa Digital de Listín Diario; Roberto Cavada, director y presentador de RC Noticias; Nairobi Viloria, periodista y creadora del canal Te lo explico News, y Uriel Suriel, fundador de El Brifin, durante el primer panel del foro “Desafíos actuales en la comunicación: ética, medios digitales y regulaciones”, titulado “La brújula ética en la era de la inmediatez”.

“La comunicación está muy ligada a las humanidades. Informamos a humanos. Y desde ese respeto, hay que detenerse a confirmar antes de publicar”, expresó Orbe, quien subrayó que uno de los principios básicos del periodismo digital debe ser la verificación de los hechos antes de compartir cualquier información en redes o en la web.

La periodista defendió el valor de la confirmación como barrera ética frente a la lógica de inmediatez.

“Internet no es relajo. Exige más. Hay que verlo como un aliado, pero uno que demanda rigurosidad. La audiencia es mayor, por tanto, la responsabilidad también lo es”, afirmó en el foro celebrado en el Instituto Tecnológico Santo Domingo (Intec), al tiempo en que reconoció su aprecio por los likes y los comentarios, siempre y cuando estén respaldados por contenido veraz y bien trabajado.

En su intervención, Orbe abordó también el fenómeno de los videos virales y la dificultad para confirmar su origen, especialmente cuando ocurren fuera del país.

“Yo no estoy de acuerdo con subir videos virales, mucho menos si no sabemos dónde fueron grabados. A mí nada me dice que eso pasó así. Las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar, pero también se equivocan. Por eso, prefiero tardar en publicar, pero hacerlo bien”, dijo.

Compartió un caso reciente cubierto por el periódico, en el que se decidió no subir la imagen de una víctima de un hecho violento hasta tener una confirmación oficial.

“Tuvimos que esperar. Y sí, eso tomó tiempo. Pero es preferible eso a incurrir en un error que afecte a una familia”, sostuvo.

Orbe también se refirió al impacto de los deepfakes y los montajes con inteligencia artificial, alertando sobre su perfeccionamiento y la facilidad con que pueden engañar, incluso utilizando voces de periodistas reconocidos.

“La IA no es el problema, el problema es que no se regula. Si no lo hacemos ahora, vamos a terminar siendo víctimas de lo que nosotros mismos creamos”, advirtió.

Por su parte, Roberto Cavada, periodista y presentador, reflexionó sobre el conflicto entre la responsabilidad informativa y la lógica del mercado digital.

“Yo he caído en la trampa de la inmediatez y me ha tocado rectificar públicamente. Pero eso también es parte de la ética: saber pedir disculpas cuando se comete un error”, afirmó.

Cavada Añadió que, aunque los datos y métricas son importantes para la sostenibilidad de los medios, deben manejarse con criterio.

“Tener una audiencia fiel que confía en ti vale más que un pico ocasional de visitas”, dijo.

También la periodista Nairobi Viloria insistió en que la rapidez es la gran tentación del periodismo actual, pero que la credibilidad se construye con confirmación y contexto.

“Ya no importa quién lo dijo primero, importa quién lo dijo mejor”, sentenció.

Viloria hizo énfasis en la necesidad de transparentar los procesos editoriales, y citó: “Una información sin verificación es un rumor”.

Uriel Suriel, fundador de El Brifin, abordó la presión que enfrentan tanto periodistas como medios tradicionales al comparar sus métricas con las de los creadores de contenido.

“Muchos están cayendo en una especie de envidia hacia los virales. Pero si los medios pierden de vista su objetivo real, y se concentran en perseguir números vacíos, terminan desdibujando su rol informativo”, expresó.

En el segundo panel “Construyendo credibilidad en un mundo conectado”, Eduardo Valcárcel, managing partner de Newlink Dominicana; Carolina Santana, jurista y analista de medios; y Francisco Tavárez, director de El Demócrata, reflexionaron sobre el valor de la credibilidad, la lucha contra la desinformación y el rol de las regulaciones en el ecosistema comunicativo actual.