Menos estudiantes haitianos procuran inscripciones en escuelas por temor a repatriaciones

Las redadas migratorias del gobierno han provocado un descenso en la cantidad de estudiantes haitianos que procura cupos en las escuelas públicas.

El tema de los jóvenes extranjeros que buscan un cupo en las escuelas dominicanas, a pesar de ser recurrente, este año ha mostrado menos casos. Todo depende de la zona en que se ubique la escuela.

Pero las directivas de estos centros educativos manifestaron que la problemática de las redadas migratorias les ha provocado temor a estas familias, teniendo que verse en la necesidad de regresar a sus países.

En la Escuela Santa Fe y Alegría, las solicitudes para el próximo año escolar han sido menores y los alumnos que cursan son una cantidad muy mínima. En los demás centros, el número es más elevado.

Hasta el momento, se desconocen las medidas que el Ministerio de Educación estará adoptando con cientos de alumnos haitianos que se suman a centros como la Escuela Básica Las Mercedes, la República de Honduras o el Centro Educativo República de Colombia, mientras que la fecha para iniciar el próximo año escolar se aproxima, faltando solo 48 días para el 25 de agosto.

Se agrava falta de cupos

La problemática de la falta de cupos en los centros educativos del Gran Santo Domingo se agrava cada día más y, en el caso del distrito municipal Pantoja, la búsqueda de padres se concentra más en los centros que sean de jornada escolar extendida.

Esta es una situación que se vive en el Centro Educativo Mi Nueva Los Platanitos, donde de la gran cantidad de escuelas que hay en este sector, esta es la única que tenía algunos cupos disponibles debido a que, según la directiva, los padres no están interesados en la jornada normal.

"Cuando yo les digo que soy de doble turno, me dicen que no, que quieren tanda extendida", explicó una de las docentes de la escuela.

En esta escuela los cupos están disponibles en varios cursos. La matrícula es de alrededor de 300 y, en el caso de los extranjeros, muchos han tenido que abandonar la escuela por las restricciones migratorias que en los últimos meses han aumentado por las medidas del Gobierno.

A pesar de ello, los cupos son mínimos y la mayoría de solicitantes son extranjeros, situación que ha limitado el ingreso de estos jóvenes, ya que algunos acuden en busca de un cupo sin la documentación debida. "Cuando veo que no están legales, les digo que no, porque después me los van a sacar", agregó la maestra.

Otras instituciones como la Escuela Primaria Gabriela Mistral continúan con el proceso de reinscripción, pues detallaron que mantienen una larga lista de espera, pero debido a que siguen esperando que los padres acudan a reinscribir a sus hijos, que rondan los 700 estudiantes, no han podido aceptar más jóvenes.

En el Centro Educativo Santa Fe y Alegría, la directiva ha preferido no realizar una lista de espera. "Realmente no me gusta dejar lista de espera si yo sé que no lo puedo ayudar", dijo una directiva del plantel, quien agregó que prefieren no engañar a los padres con una lista.

En este centro educativo, los estudiantes abarcan alrededor de los 1,200 y aun así tiene una elevada demanda en cada año escolar.

En estas escuelas, al igual que en otras del Gran Santo Domingo, los padres han dejado "para última hora" la reinscripción de sus hijos para el próximo año escolar 2025-2026, tema que ha provocado que los centros extiendan el horario establecido.