Marie Chantel Montás: El sueño dominicano que se vive en Harvard

Con el anhelo de implementar los conocimientos adquiridos en su país natal, República Dominicana, Marie Chantel Montás es una de las capitaleñas que ha emigrado a Estados Unidos con el sueño de transformar su país.

Un doctorado en Harvard, el sueño de muchos que dejan su país en busca de oportunidades que puedan aportar al sistema de su patria. En 2022 inició su doctorado en Ciencias de la Salud Poblacional, Departamento de Salud Global y Población, Sistemas de Salud, del que espera graduarse en 2027.

“Para mí ha sido un sueño hecho realidad. Antes de hacer mi doctorado, estaba haciendo una maestría en la Universidad de Michigan, con una beca otorgada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), la cual duró dos años, pero después decidí que me gustaba el sistema de salud pública y los sistemas de salud que pudieran beneficiar a República Dominicana y por eso apliqué al doctorado en el que tengo ya tres años”, contó Montás, con alegría por recordar ese año en que inició su camino en el sistema de salud pública desde Estados Unidos.

Graduada de licenciatura en economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santo Domingo y con amor por el avance de su país, descubrió que le apasionaba el área de la salud pública.

“Trabajé por cuatro años en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, me involucré mucho en ese tema de políticas públicas en salud que despertó mi pasión por esta área y decidí hacer mi maestría basada en Sistema de Salud, en administración y políticas de salud”, dijo con emoción.

Su experiencia en Harvard

Viviendo su sueño en Harvard, Montás se ha desarrollado como ayudante de maestros a nivel de licenciatura y maestría, parte del anhelo que vive en el campus que le abrió sus puertas en 2022.

“He podido dar clases como asistente de profesora de seis clases a nivel de licenciatura y a nivel de maestría y he podido ser asistente de investigación para varios profesores. Además, pude dar una sesión de clases de Introducción a la salud global en el Harvard College y lo interesante es que pude encontrarme en distintas áreas y tenía estudiantes de todas las áreas con el mismo interés, que era la salud global. Yo era la líder de las asistentes de profesores”, expresó, agradecida por la oportunidad.

Otra experiencia enriquecedora para su desarrollo profesional fue ser asistente de una maestra. Me gustó mucho que pueda ser ayudante de una profesora en una clase de sistema de salud en Chile; esto la llevó a viajar a Santiago de Chile junto a los de esa clase.

“Viajamos para aprender del sistema de salud de allá, fuimos al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, visitamos varios hospitales, muchas clínicas privadas, públicas, hablamos con el Colegio Médico chileno, el Sistema de Pensiones, Sistema de Seguridad Social y la Cámara de Congreso. El viaje duró casi tres semanas”, mencionó, emocionada por las experiencias vividas.

Esta experiencia le permitió ser la traductora en algunas de las charlas que recibió junto a los estudiantes en Chile, debido a su desenvolvimiento con el inglés.

“Yo estaba traduciendo todo en tiempo real; muchas de las exposiciones eran en español y yo las traduje al inglés. Entonces fue muy chulo enseñarles a los estudiantes otro sistema diferente al de los Estados Unidos, específicamente en Latinoamérica, que es mi área, y África”, agregó.

Para Marie Chantel Montás, aprender el sistema de salud pública chileno fue enriquecedor, ya que siente que República Dominicana puede beneficiarse de sus técnicas.

Sobre visa a estudiantes de Harvard

Desde la medida adoptada por el presidente estadounidense Donald Trump para cesar los visados a estudiantes en la Universidad de Harvard, las protestas y reclamos no han cesado, debido a que los estudiantes becados se verían afectados por estas suspensiones.

“Como estudiante extranjera con una visa F-1 (visa de estudiante en Estados Unidos), me podría perjudicar si me quitan el programa de visas; yo no podría seguir mi doctorado porque es totalmente becado por la universidad”, afirmó la joven estudiante.

Trump firmó una proclamación que suspende las visas para los nuevos estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, según anunció la Casa Blanca el miércoles 4 de junio.

Esta decisión abre un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno de Trump y la universidad más antigua, prestigiosa y rica de Estados Unidos.

El enfrentamiento se agudizó el 22 de mayo, cuando el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que le quitaría a la universidad el acceso a los programas de visas de estudiantes internacionales.

El gobierno de Trump afirma que Harvard no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo ni para cambiar sus prácticas de contratación y admisión, una acusación que la universidad ha negado enérgicamente.

Ante esta amenaza, Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Trump, en la que pidió que la medida fuera suspendida tras acusarlo de cometer una "violación descarada" de la ley, al impedirle matricular a estudiantes extranjeros.