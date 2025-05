Hato Mayor carece de docentes y con daños en planteles escolares

La crisis educativa por la que atraviesa República Dominicana cada día se extiende más, y en el municipio cabecera de Hato Mayor, las necesidades se han multiplicado con el paso de los años.

La falta de profesores en las escuelas, así como el deterioro de las infraestructuras, las construcciones abandonadas y la comida de mala calidad, es el dolor de cabeza de los centros educativos en esta zona.

Así lo evidenció Darling Peguero, presidente de la seccional en Hato Mayor de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quien, iniciando con planteles pendientes, expresó que hay espacios que están entre hierba y varillas, con hasta 10 años de iniciadas sus construcciones y pocos han sido los avances.

Entre estos planteles están el Centro Educativo en Artes El Buen Samaritano, la Escuela Básica Cañada del Agua, la Escuela Básica de Jalonga y el Liceo Prof. Silverio Porquín Acosta. Unos tienen apenas dos empleados trabajando en la construcción y otros en abandono casi total.

En Hato Mayor, el deterioro infraestructural cada vez más grita que necesita una reparación. Como en muchos otros centros del país que presentan estas condiciones, varios de los techos han ido descascarándose, poseen filtraciones, hasta hoyos en sus paredes y verjas perimetrales destruidas desde hace varios años.

Estos deterioros se presentan en el Centro Educativo Prof. Octavio Emiliano, Centro Educativo Santa María del Batey, la actual infraestructura de la Escuela Buen Samaritano y la Escuela Cañada del Agua.

Por la falta de una verja perimetral en el Centro Educativo Prof. Pilar Rondón, Peguero informó que una persona con problema mental reside frente a esta escuela y en ocasiones lanza piedras, “los estudiantes y los profesores viven nerviosos por falta de la verja”, destacando que en reiteradas ocasiones han contactado a las autoridades para que el hombre sea retirado, “pero los recogen, lo llevan y vuelve. Porque usted sabe que la salud pública juega el juego del gato y el ratón”.

En algunos centros, el presidente detalló que hay personal nombrado que no asiste a sus labores, como es el caso de la Escuela Profesora Hilda Reyes Puello, el Liceo Yerba Buena y el Buen Samaritano. En el caso de este último, este centro tiene dos choferes nombrados y la escuela no tiene guaguas, “que nunca han dado la cara por allá, que no trabajan”.

Ante estas necesidades que sufre este municipio, la seccional de la ADP en Hato Mayor realizó un paro docente y luego de ello tuvieron un encuentro con la regional 05, "nos juntamos con el regional, pero no ofrece solución real ni a corto ni a mediano ni a largo plazo".

sobrepoblación estudiantil

Darling Peguero relató que Hato Mayor es una de las provincias que tiene más sobrepoblación en las aulas. En el caso del Liceo Secundario Morquecho, la sobrepoblación ha causado que las clases se impartan en el área de comedor. También está el Centro Educativo La Trinidad, hay una lista de espera de 285 estudiantes. En este plantel escolar los cursos ya están llenos.

"No sabemos qué respuesta van a dar las autoridades a lo que es la sobrepoblación para el año escolar que entra. Porque aquí hay padres que están buscando cupo", indicó.

Desayuno y almuerzo escolar de mala calidad

"Queremos que Inaibe se sincerice. La alimentación es vital. No es a nivel general, aquí hay suplidores que sirven porquería", así se refirió Peguero sobre el tema de las alimentaciones que llegan a las escuelas dominicanas.

En el caso de Hato Mayor, dijo que la leche que se está dando en las escuelas es de muy mala calidad, "la mayoría se pierde en los centros".

Destacó en muchas ocasiones. la leche que se distribuye se pierde por mala condición. A pesar de que en algunas escuelas de Hato Mayor la calidad es buena, dijo que en lugares como el Liceo Nuestra Señora del Carmen, la directora se vio obligada a suspender la alimentación por la mala calidad y el mal.

A su juicio, entiende que el Ministerio de Salud Pública debe vigilar estos alimentos que se distribuyen en las escuelas dominicanas. "Fácilmente puede, en poco tiempo, haber una comunidad de diabéticos en la República Dominicana por esos alimentos que ingieren nuestros estudiantes".

Peguero relató que hay escuelas a las que los distribuidores de alimentos llevan la comida para que sea cocinada en el mismo centro, cosa que debería practicarse más así.