En escuela Rosa Emilia Rodríguez anuncian paro desde este jueves por mal estado en infraestructura

La directiva del Centro Educativo Rosa Emilia Rodríguez anunció que a partir de este jueves habrá un paro de docencia debido a las críticas condiciones en que está la infraestructura de este plantel escolar.

Con el temblor ocurrido la noche de este martes, los daños se incrementaron en esta escuela ubicada en Hatillo Palma de la provincia Monte Cristi y según explicó Carmen Espinal, presidenta de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) en esa localidad "cada vez que se mueve la tierra se va descacarando y se va abriendo. Se van abriendo más grietas, se van cayendo las losetas, todo desde arriba, desde los baños, se va cayendo todo".

Espinal manifestó que no esperaran a que se produzca un mal mayor y que, en conjunto con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), están elaborando un documento en el que detallarán que para el mes de agosto no habrá inscripciones ni clases para el año escolar 2025-2026.

"Las regionales de educación están haciendo caso omiso a la problemática que estamos pasando nosotros y no puede ser posible que las condiciones en que está esta escuela sigan a uno dándole más larga", dijo Espinal.

Este paro de clases se mantendrá hasta que las autoridades educativas intervengan, debido a que, según añadió la mujer, las autoridades del Ministerio de Educación no han visitado el plantel, "solamente mandan ingenieros, hasta Roberto Herrera lo sabe. Ya no encontramos político que meta la mano en esto porque ya no creemos en nadie".

Son alrededor de 370 niños que día a día asisten a este plantel escolar que fue construido en el año 2008, pero desde 2012 ha estado mostrando señales de deterioro.

A esta problemática de un techo cayéndose por pedazos, grietas en paredes y pisos, se le suma un hoyo que hace casi un mes se creó debido a las fuertes lluvias y tampoco ha sido intervenido.