Ponen en circulación obra del empresario Rolando Espinal

Con un llamado a vivir con integridad, el empresario y formador, Rolando Espinal, presentó anoche su libro “De las pequeñas ventas a los grandes sueños”, una publicación que documenta y reflexiona sobre las trayectorias de emprendedores dominicanos que iniciaron desde abajo y construyeron legados empresariales.

La actividad, realizada en el Salón de Actos de la Fundación Corripio, fue encabezada por el empresario José Luis “Pepín” Corripio Estrada, quien prologó la obra, a la que catalogó como “una biblia disyuntiva en volumen, pero muy grande en contenido porque tiene todo lo que sucede saber y todo lo que una persona joven necesita para tener éxito en la vida”.

“La juventud dominicana debe estar muy contenta con la aparición de este libro, porque este libro abarca todas las áreas, y yo creo que es una recomendación que se les hace a los estudiantes para que tengan éxito, porque el éxito es el resultado de los hechos que conducen a él”, dijo Corripio, al tiempo de considerar que los estudiantes deben leer la obra de Espinal.

El empresario agradeció a Rolando Espinal, de quien destacó su participación en la formación del personal en el Grupo Corripio, su experiencia y habilidades en el trabajo.

El presidente del consejo de administración de Editora Listín Diario, Manuel Corripio Alonso, figura en primera línea entre los asistentes al actoLISTIN DIARIO

“Espero que la juventud agradezca como lo hago yo, mi familia, y todo el personal del Grupo Corripio; que tú eres un aporte importante con este libro de los grandes sueños, porque te lo tienes bien merecido, porque tú has trabajado y vale más un minuto de trabajo, que una hora de consejos”, expresó.

El presidente de la Fundación Corripio concluyó deseando la bendición de Dios y diciendo al escritor que espera que este continúe con el mismo entusiasmo y agradecimiento de siempre.

La presentación de la obra estuvo a cargo del consultor, René Ledesma, quien realizó una lista de siete frases del libro y ejemplificó cada una de estas. Asimismo, declaró que todas estas frases reflejan el núcleo del pensamiento de Rolando Espinal, integrando estrategia, humanidad, fe y liderazgo.

Ledesma consideró que el libro es, ante todo, un llamado profundo y urgente a los jóvenes que están comenzando su camino con inquietudes y sueños aún sin nombre; un llamado a los empresarios que entre balance y decisiones estratégicas buscan no solo los resultados, sino también sentido.

También agregó que la obra es un llamado a los líderes formales o informales que saben que dirigir es mucho más que mandar, es servir, cuidar y sembrar; y un llamado también a quienes todavía están en proceso de descubrir su propósito y necesitan una brújula, que no solo lleve al éxito, sino también al significado.

“Este libro es una invitación clara y valiente a recordar que los grandes sueños no nacen del ego, sino del servicio. Este libro nos enseña que el poder bien ejercido no aplasta, sino que eleva, este libro nos muestra que no hay contradicción entre rentabilidad y compasión, entre eficiencia y ternura, entre la excelencia profesional y una fe que humaniza y guía; este libro nos recuerda con ejemplos concretos y con almas sinceras, que el verdadero legado no se mide por lo que se acumula, sino que lo que se transforma, se comparte y se entrega con generosidad”, sostuvo Ledesma.

Por su parte, el autor de la obra, Rolando Espinal, declaró que “De las pequeñas ventas a los grandes sueños” es un legado que nació bajo la bendición de su maestro y anfitrión, José Luis Corripio, quien según sus palabras, “si él no hubiese dicho que sí, con esa generosidad que lo define, este proyecto jamás hubiese visto la luz”.

Espinal recordó los valores, integridad y trabajo de Manuel Corripio García y Sara Estrada, de quienes refirió que jamás olvidaron que la verdadera riqueza se mide en buenas obras.

En su emotiva alocución agradeció a sus padres, esposa y personas que le han acompañado durante su trayectoria.

“Soy un afortunado porque los pilares de mi vida tienen nombre y apellido: Juan Rolando Espinal Tavares, mi padre, quien me enseñó que el carácter es el mejor negocio. Si usted tiene un carácter de principios y valores, el dinero llega solo”, dijo.

Manifestó su agradecimiento también a “Lisa, mi novia de 34 años, compañera de mi vida, madre de mi mayores tesoros Linda y Lía, que convierten cada día en felicidad”.

“Llamado final: Vivir con integridad. Hoy los convoco a ser hombres y mujeres de bien, recordando que el dinero ajeno quema las manos, pero el ganado con esfuerzo se multiplica con el favor de Dios. Como dice la escritura: “Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos”, dijo al citar el libro de Hechos 17:28.

Espinal resaltó que “este versículo nos recuerda que sin Dios ningún sueño perdura. Él es el eje que da sentido a nuestros logros, la brújula que guía a nuestra integridad. Apliquemos esta verdad, construyamos fortuna que trascienda lo material, que edifiquen comunidades y glorifiquen al Creador. Buenas noches y que Dios siga escribiendo nuestra historia”.

En la actividad estuvieron presentes líderes del ámbito empresarial, académico, religioso y social, como Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional; Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral; Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Manuel Estrella, presidente de Grupo Estrella; Manuel Corripio, presidente de Editora Listín Diario, entre otros.

El libro “De las pequeñas ventas a los grandes sueños” estará disponible a partir de la próxima semana en Librería Cuesta y Amazon.