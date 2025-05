Impresionante historia de una joven que decidió educarse y vencer durezas de la vida

Carla Acevedo, de 22 años, se puso de pie frente a una multitud de graduandos con voz firme y el corazón hecho pedazos.

Con orgullo, pero también con una emoción contenida, dio el discurso de clausura de su formación en hotelería y turismo en la novena graduación del programa Oportunidad 14-24.

Carla, residenciada en Los Guandules, pasó noches largas, decisiones difíciles y un camino lleno de tropiezos.

“Mi vida antes de Oportunidad 14-24 estaba vacía”, dijo. A los 16 años se fue de la casa de sus padres, cayó en el alcohol y la vida en las calles la arrastró a una rutina sin rumbo.

“Siempre estaba dispuesta a pelear, no barajaba un pleito. A mis 19 años no trabajaba”, confesó sin titubeos. Cuando quedó embarazada, abandonó la escuela convencida de que su hijo sería un obstáculo, según contó.

Pero fue precisamente su maternidad y una mano tendida la que le cambiarían la vida.

En principio, Carla no quiso saber del programa, que promueve la integración social y laboral de jóvenes que no estudian ni trabajan. “No quise asistir porque no estaba motivada”, dijo.

Sin embargo, los gestores del programa lograron convencerla cuando la visitaron por segunda vez a su casa. Ese fue el inicio de una transformación profunda.

“Cuando llegué a la plazoleta, la psicóloga y el coordinador me ayudaron bastante a adaptarme”, relató. Allí conoció a su maestra de hotelería y turismo, una figura clave en su preparación técnica.

Tanto la maestra como la psicóloga, dijo, le ayudaron a comprender su historia, a manejar su ira, a tener calma ante cualquier situación incómoda y a crear un proyecto de vida.

La joven estudió en el Centro Tecnológico Comunitario (CTC) de Los Guandules, un barrio del Distrito Nacional.

“Ayer le di el último adiós”

Carla hizo una pausa para recordar a la bisabuela de su hijo, quien falleció recientemente. Fue ella quien cuidaba al niño mientras Carla asistía a sus clases.

“Estoy aquí de pie con la frente en alto, pero con el corazón en pedazos”, dijo entre lágrimas. “(El miércoles) le di el último adiós. Ella estaba tan feliz cuando le di la noticia de que me graduaba y me tocaba dar el discurso”.

“Desde los brazos del Señor sé que me mira y le doy las gracias por ayudarme y motivarme a seguir adelante”, añadió.

Con su hijo de tres años como principal motor, Carla ahora quiere trabajar y perseguir un nuevo sueño: estudiar psicología infantil.

Más de 4,000 graduandos

Carla y otros 4,073 jóvenes se graduaron ayer de técnico-laboral en diversas áreas, como barbería, contabilidad o informática.

La ceremonia contó con la participación de graduandos del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y provincias de la región Este.

Los egresados también han sido capacitados en oficios como gastronomía, reparación de dispositivos electrónicos, hotelería, cajero comercial, farmacéutico, entre otros.

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la graduación en representación del presidente Luis Abinader, cuya participación estaba prevista en su agenda oficial. Peña estuvo acompañada por varios funcionarios del gobierno.

La vicemandataria no habló en el acto.

Entre los graduados se encuentra María Soleini de Jesús, una joven de 18 años oriunda de Los Alcarrizos, quien finalizó su formación en el área de contabilidad.

“Nos ayudan con los fondos”

Soleini, de 18 años, explicó a Listín Diario que aprendió a registrar las cuentas de una empresa, manejar el diario general y conocer la situación financiera de una entidad.

“La calificaría muy productiva, dedicada hacia los estudiantes, porque aparte de enseñar, nos ayudan con los fondos, con la parte económica y con alimentos”, dijo sobre su experiencia en el programa.

Agregó que el certificado recibido le permitirá optar por empleos en su área de formación. También confirmó que es bachiller y que planea ingresar a la universidad para continuar sus estudios en contabilidad.

Proyección

El director del programa, Alex Mordan, adelantó que el gobierno prevé graduar a unos 12,000 jóvenes al cierre de este año.

El programa se ejecutó para disminuir el fenómeno de los jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan.

En marzo, el presidente Luis Abinader afirmó que, a través del programa, más de 9,500 jóvenes se han insertado al mercado laboral, 15,221 han egresado y unos 1,200 han sido reinsertados en el sistema educativo tradicional.