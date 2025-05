Rolando Espinal está dispuesto a ceder los derechos de su nuevo libro al Ministerio de Educación

El empresario dominicano Rolando Espinal anunció que está dispuesto a ceder gratuitamente los derechos de su nuevo libro “De las pequeñas ventas a los grandes sueños” al Ministerio de Educación (Minerd), con el propósito de que la obra sea incluida en el currículo de los estudiantes de cuarto de bachillerato en la tanda extendida.

“Se está hablando con el ministro de Educación (Luis Miguel De Camps)”, dijo Espinal, de 60 años, durante una entrevista con Listín Diario.

Espinal aseguró que su decisión tiene como fin que los jóvenes dominicanos tengan acceso libre a un contenido educativo enfocado en emprendedurismo y valores éticos, sin que esto represente un costo para ellos.

Con este aporte, dijo el empresario, los estudiantes podrían ser “profesionales de ética sin corrupción”.

Espinal afirmó que no recibirá regalías ni comisiones por parte del gobierno ni de ningún impresor. Propuso que la impresión del libro se realice con materiales económicos y a través de empresas que no exijan comisiones.

“Yo le doy mi derecho cero al gobierno de por vida, si lo ponen en el currículo”, reiteró. Y agregó: “El gobierno compra el libro, yo renuncio como autor a los derechos. Ese es mi aporte y mi legado a los jóvenes dominicanos”.

Señaló que la tanda extendida debe ser aprovechada para fomentar habilidades productivas y no convertirse en tiempo ocioso para los estudiantes.

El empresario, que reside en Estados Unidos, adelantó la información a propósito de la próxima puesta en circulación del libro, pautada para el 22 de mayo en la Fundación Corripio.

El lanzamiento, en el que participarán figuras destacadas del sector empresarial, académico y cultural, será encabezado por José Luis (Pepín) Corripio Estrada, autor del prólogo del libro, una figura de alto perfil representativo del empresariado dominicano.

“Pepín es mi papá”, dijo Espinal, quien adelantó que el empresario español hablará sobre la ética y la integridad, al tiempo que mandara un mensaje a la juventud y a todas las personas de que se puede llegar al éxito “sin robar”.

Además de su propuesta al Minerd, Espinal destacó el mensaje central que desea dejar a los lectores con su nuevo libro: que lo tomen como un libro de “consulta permanente”, no como una lectura única.

El libro, en su versión digital, ya está disponible a través de Amazon a un precio accesible, según indicó Espinal.

La inteligencia emocional

Para el empresario dominicano, lo más impactante de su nueva obra ha sido profundizar en el valor de la inteligencia emocional. Según explicó, esa es la parte que más lo ha sorprendido durante el proceso de investigación y escritura.

“Porque usted puede ser muy inteligente, pero si no sabe manejarse con la gente, no llega a ningún sitio”, aseguró.

Espinal dedicó una sección completa del libro a este tema, con diez artículos cuidadosamente seleccionados de la mejor literatura internacional sobre inteligencia emocional.

“Cada sesión de inteligencia emocional es el filete del libro”, aseguró.

El autor dijo que aborda distintos escenarios sobre el tema que podrían ocurrir en la vida: “El libro te dice: ‘¿Tú quieres que te vaya bien? Hazlo de esta manera. ¿Quieres que te vaya mal? Hazlo de esta otra’”.

Espinal subrayó que el primer paso hacia una buena inteligencia emocional es ser accesible, educado y empático. “Si viene una dama, déjela pasar. Si ve una persona mayor, ayúdela. Si está en un vehículo público y hay una señora parada, ceda su asiento. Eso es lo que usted debe de hacer: buen trato, el ser educado”, aconseja el libro.

Son gestos sencillos, pero que revelan carácter y madurez emocional, según el autor.

También condenó el hábito de hablar mal de otros a sus espaldas. “Si usted va a hablar algo malo de alguien, dígaselo de frente”, afirmó.

“Mi papá me formó el carácter”

El libro documenta trayectorias y propone una reflexión profunda sobre valores, persistencia, formación y propósito. Reseña historias de líderes empresariales, quienes son los protagonistas de la obra.

Su padre es el primer protagonista. “Mi papá, desde los siete años, me llevaba a vender con él, pequeñas ventas. De ahí es que vienen las ‘pequeñas ventas’”, dijo Espinal, refiriéndose al nombre del libro.

“A los 11 años mi papá me enseñó a manejar y yo manejaba en carretera. Mi papá me formó el carácter”, dijo, y agregó que una vez culminó el bachillerato su papá lo envió a trabajar. “(Él) me dijo: ‘Yo no mantengo hombres, usted tiene que comenzar a trabajar’”.

Espinal enfocó su libro en los jóvenes, profesionales y emprendedores que buscan crecer con sentido, liderazgo y responsabilidad. Presentó ejemplos reales de hombres y mujeres que, con su esfuerzo y visión, convirtieron sus inicios modestos en grandes historias de éxito.

La presentación del libro estará a cargo Julio Cross Frías, consultor financiero corporativo de grupos locales e internacionales de alcance global, e incluirá un conversatorio con el autor.

El lanzamiento será transmitido en vivo por el canal de YouTube del periódico Listín Diario, que ofrecerá un aviso previo para la conexión del público.