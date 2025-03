Maestros jubilados exigen a Inabima no descontar seguro de sobrevivencia

Un grupo de maestros jubilados se presentó este lunes al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) en reclamo de que eliminen el 4 % que se les descuenta de su salario para un seguro de sobrevivencia.

“San Juan de la Maguana dice no al descuento de Inabima”, “el seguro es ilegal, no lo vamos a aceptar”, “San Juan dijo ya, el seguro no va”, “ni el 4 ni el 1, no queremos ese seguro”, eran algunas de las vociferaciones que los maestros jubilados utilizaban.

“Nos han impuesto mediante resolución un descuento que, según ellos, va a beneficiar a los hijos menores, al viudo o la viuda o a los hijos discapacitados”, manifestó el maestro jubilado Héctor García, quien vestía un abrigo rojo y cuyas manos sostenían unos documentos.

García destacó que personas adultas como ellos, de 60 y 70 años de edad, no tienen hijos menores de edad. “Gracias a Dios, no tenemos hijos enfermos”.

Asimismo, cuestionó el destino que tendrá el dinero que se le descuenta en caso de muerte y agregó que los profesores jubilados no tienen nada contra Inabima. “Lo que queremos decir es que no calificamos para ese seguro, porque, repito, no tenemos hijos menores”.

Los pensionados también mencionaron a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), entidad que a su entender no está interviniendo en la situación, debido a que ellos hacen aportes para que los defienda.

“Según Inabima, ellos autorizaron ese descuento”, dijo Miriam, otra jubilada que, en representación de los docentes pensionados, se refirió a la ADP.

“Nos sentimos altamente traicionados, ya que nosotros habíamos renunciado al descuento”, agregó la mujer.

El descuento de este seguro de sobrevivencia oficial oscila entre RD$2,000 y RD$5,000, dependiendo del sueldo de cada jubilado.

Expresaron también que el descuento de este seguro es "ilegal", "abusivo" y "arbitrario", por lo que exigen el reembolso del dinero que se les ha estado descontando desde diciembre del año 2024, enfatizando que hay jubilados que desde 2012 decidieron renunciar a este seguro.

Hicieron un llamado a los jubilados a nivel nacional para que se unan a este llamado, "porque muchos no están aquí por su condición de salud. Nosotros necesitamos lo que se nos descuenta para cubrir nuestras necesidades médicas".

Antecedente

No es la primera vez que maestros pensionados reclaman en contra del 4 % que se le descuenta del seguro de sobrevivencia.

En enero de este año, docentes pensionados y jubilados se reunieron para reclamar la reincorporación arbitraria de algunos 7,000 maestros en el seguro de sobrevivencia. Según indicaron en esa ocasión habían renunciado a ese beneficio.

Sin embargo, Inabima anunció en ese momento que la incorporación de esos docentes, es en cumplimiento del segundo acápite de la Resolución No. 2023-014 del Consejo de Directores, emitida el 13 de julio de 2023.

En la cual se fundamentaron en la sentencia No. 2021-02-0030-SSEN-00329 de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, la cual declara inadmisible la renuncia a la pensión por sobrevivencia por considerar que esto viola los derechos fundamentales de las personas.