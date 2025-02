Colapsa página del Mescyt para optar por becas nacionales

El viernes fue cuando el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció la convocatoria para las becas nacionales de este año 2025, pero la página para consultar ha estado presentando errores desde la mañana de este sábado.

Al ingresar al portal de Beca Tu Futuro (https://becas.gob.do/) lo primero que aparece es un mensaje de “Ya está en la fila de espera. Gracias por su paciencia.”

Junto a este mismo mensaje, la página presenta un conteo regresivo de varios minutos a esperar, explicando que “estamos manejando un alto volumen de tráfico y utilizando una fila virtual para limitar la cantidad de usuarios en el sitio web al mismo tiempo. Esto le garantizará la mejor experiencia en la fila posible”.

Fila de espera para becas nacionales

Luego de que pasa el tiempo de espera, el sitio web muestra las diferentes opciones de becas que hay, pero solo muestra un cuadro en blanco y no muestra los nombres de las ofertas académicas. Al intentar ingresar a algunos de estos cuadros, el mensaje que presenta es “404, la página que estás buscando no existe”.

Página becas nacionales colapsada

Por el momento el Mescyt no se ha pronunciado por estos errores, pero en redes sociales varias personas han manifestado su descontento, comentando mensajes como “la plataforma no funciona”, “no funciona la plataforma, mi hijo desde ayer está intentando y le dice error”, “la plataforma se cayó al instante” y “por favor, la página no funciona, así no”.

Sobre las becas

Convocatoria becas nacionales ya está abierta Lea también

Para este año 2025, la convocatoria está abierta para optar por 8 mil becas cada año y los candidatos podrán postularse hasta el 8 de marzo de este año 2025.

Serán aproximadamente 56 universidades que presentaron sus ofertas académicas, ubicadas en diferentes provincias del país, en más de 622 programas disponibles en general en los niveles técnico superior, grado, especialidades, maestrías y doctorados.

Participan en las becas nacionales las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iberoamericana (Unibe), Pontificia Católica Madre y Maestra (Pucmm), UNAPEC, Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y la Organización y Método (O&M). El Instituto Superior Comunitario (ITSC), Tecnológico de las Américas (ITLA), Especializados de Estudios Superiores (Loyola), Agroforestal Fernando Arturo de Meriño, INCE y Psicología Industrial Dominicana, entre otros.