Mandan a alumnos a sus casas por falta de maestros y conserjes

La Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela Primaria Rafaela Jiminián de la Cruz, en Santiago Oeste, tomó la decisión de enviar a casa a los alumnos de cuarto grado, debido a que en este centro educativo faltan al menos cinco maestros.

Según explica una fuente de entera credibilidad vinculada a este plantel educativo, la escuela carece de personal docente, ya que tres de ellos fueron pensionados, una renunció y otra está de licencia médica.

Esta situación ha afectado tanto a los demás maestros, que deben repartirse entre sus responsabilidades pedagógicas con sus grupos y los que actualmente no tienen titulares.

Además, afecta a los cientos de estudiantes que se han visto en posición de perder el pan de la enseñanza, debido a que desde el Ministerio de Educación no han enviado a los maestros sustitutos ni han nombrado a los que van a suplir aquellos que ya se jubilaron.

La fuente explicó que el año escolar inició con un déficit, ya que había 11 personas de licencia médica. Para ese momento, la dirección distrital dio la autorización para que, junto a la Asociación, la escuela realizara diferentes actividades pro-fondo dentro del plantel, con el fin de reunir dinero para pagar los sustitutos donde faltaban.

Sin embargo, en este momento, esta opción no es viable, ya que el ministro de Educación, Ángel Hernández, dispuso que los directores de centros educativos, regionales o distritales, no están en la facultad de pagar un sustituto, por lo que actualmente la escuela no tiene a nadie sustituyendo.

En enero de este 2025, la escuela organizó una reunión con los 35 padres que llegaron de 140 que fueron convocados. Allí, el equipo de gestión y algunos tutores, se ofrecieron a ir a la escuela a ayudar, sin embargo, solo fueron una vez y no volvieron.

Ante esta situación, la Asociación de este centro educativo, tomó la decisión de enviar a los niños de cuarto grado a sus casas de manera indefinida, hasta que se consigan los docentes que faltan.

A partir del próximo lunes, se comenzará a enviar el material docente de manera virtual.

En tanto que los muchachos de quinto y sexto grado, reciben clases de 8:00 a 10:00 am y los de la tanda vespertina, de 2:00 a 4:00 de la tarde.

Faltan conserjes

En la Rafaela Jiminián de la Cruz, también hacen falta conserjes. En la actualidad hay tres en la tarde y tres en la mañana, aunque son 10 las que figuran en la nómina, debido a que las demás están de licencia. No obstante, dentro de las que van a la escuela, hay al menos dos personas envejecientes y otras enfermas.

Una es una señora 66 años, con una operación de la columna y la otra, de 76, que en días nublados, se ausenta debido a que tiene una placa de platino en la cabeza.

Asimismo, otra que está enferma, no puede ser operada porque es diabética y tiene artrosis aguda. Además, falta un portero y un sereno.

Jornada extendida

Aunque esta escuela se supone que figura como jornada extendida, aquí hay dos tandas, debido a la cantidad excesiva de sus estudiantes y el poco espacio en el plantel que les imposibilita tenerlos todos en un mismo horario.