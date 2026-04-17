Diputados transfieren al Infotep el Club del Legislador para crear escuela de turismo

La Cámara de Diputados informó que transfirió el Club del Legislador al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), para crear una Escuela de Turismo.

La información la ofreció Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, quien estuvo acompañado de los voceros de las diferentes bancadas con representación en la Cámara de Diputados.

“Estamos seguros de que el Infotep, a través de sus programas educativos, le dará el uso adecuado a estas importantes instalaciones, con la creación de una escuela de turismo, muy necesaria para los tiempos de hoy, ya que es un área en franco desarrollo en el país, por lo que será un centro educativo clave para formar jóvenes que deseen trabajar en el turismo”, destacó Pacheco al informar que el traspaso se realiza a través de Bienes Nacionales.

El inmueble, de aproximadamente 9 mil metros cuadrados, está ubicado en la calle Cuarta, esquina calle Sagrario Díaz, en el sector Isabelita, en Santo Domingo Este.

La transferencia de bienes está consignada en los decretos núm. 235-01, del 13 de febrero de 2001, y 664-23, del 29 de diciembre de 2023, emitidos por el Poder Ejecutivo, los cuales declaran de utilidad pública e interés social varios inmuebles en el Distrito Nacional, gestionan la suscripción de un contrato de fideicomiso público y disponen el descargo de los bienes muebles e inmuebles del Club del Legislador a la Dirección de Bienes Nacionales, concerniente a la iniciativa núm. 11454-2020-2024-CD, registrada con el número 00670.