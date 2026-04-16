Diputado busca que Abinader construya drenaje pluvial en Santo Domingo y DN para evitar inundaciones

El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, depositó este jueves un proyecto de resolución que le recomienda al presidente Luis Abinader construir un sistema de drenaje pluvial adecuado para las provincias Distrito Nacional y Santo Domingo.

Raposo busca que el Gobierno central invierta en los imbornales de esas demarcaciones para eliminar las situaciones causadas por la saturación del agua en las calles.

“Considerando que las alcaldías no cuentan con los presupuestos y recursos necesarios para afrontar la problemática del drenaje pluvial del gran Santo Domingo, se hace necesaria la intervención del gobierno central para buscar las soluciones definitivas”, establece el documento entregado a la secretaria legislativa en la Cámara de Diputados.

Raposo expresó en la misiva que el cambio climático y los fenómenos atmosféricos se han constituido en fuentes de alto riesgo para la sociedad en general.

“Cada vez que los fuertes aguaceros, de manera inesperada, generan pérdidas materiales, se destruyen las infraestructuras y se pone en riesgo la vida humana”, indica.

El congresista entiende que el crecimiento demográfico, así como el aumento en la cantidad de infraestructuras edificadas en el Distrito Nacional y Santo Domingo, impiden que el cúmulo de agua pueda ser “absorbido por el suelo”.

“Las lluvias intensas provocan inundaciones en Santo Domingo, afectando viviendas y parqueos subterráneos. Se registran daños en cientos de vehículos y filtraciones en apartamentos. Por igual se registra una detención de la vida productiva del gran Santo Domingo a raíz de los aguaceros”, declaró.

Raposo recordó que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, la salud y la vida de la población, razón por la cual afirmó que la problemática debe ser asumida por el Poder Ejecutivo.

El diputado recordó que la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaboró en 2012 “un plan maestro” de alcantarillado sanitario del gran Santo Domingo.

La ejecución de esa estrategia, ideada para ser una “solución definitiva”, costaba en ese momento USD$600 millones, alcanzando en la actualidad un monto de USD$750 millones.

Raposo precisó que la cifra antes mencionada solo representa el 4.7 % de las reservas internacionales del Banco Central, las cuales superan los USD16,000 millones, por lo que asegura el Gobierno puede “brindar una solución oportuna y definitiva a la problemática del sistema de drenaje pluvial”.