El presidente del Senado resalta momento de "revolución jurídica" en el país

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó como un hito histórico la reciente reforma constitucional y el paquete de leyes aprobado por el Congreso Nacional, orientados a garantizar una justicia "real, expedita y transparente".

El legislador sostuvo que su "decisión y logro político favorito" ha sido la consolidación de un Ministerio Público totalmente independiente del Poder Ejecutivo, cumpliendo con un reclamo histórico de la sociedad civil y del propio presidente Luis Abinader.

El legislador habló en esos términos, al participar en el panel Reformas Estructurales y Poder Legislativo, que tuvo como moderador al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaño Guzmán, dentro del marco de la conferencia del Poder Judicial 2026.

De los Santos, quien recordó haber sido siempre un crítico del sistema anterior, celebró la salida del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"Nunca estuve de acuerdo con que el Procurador fuera parte del Consejo, como parte acusadora, no tenía sentido que escogiera a los jueces que conocerían sus propios casos.

Con esta reforma, logramos una independencia absoluta y reforzamos el CNM con la entrada del presidente del Tribunal Constitucional", afirmó el senador.

De los Santos subrayó otros avances que están transformando el sistema judicial dominicano, como el uso de Medios Digitales, señalando que la implementación de tecnología en los procesos judiciales ha permitido una reducción significativa de la mora judicial.

También la nueva Ley de Casación, la cual dijo es una herramienta diseñada para agilizar los expedientes y dar respuestas rápidas a los ciudadanos, el ministerio de Justicia, órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, optimizando la administración del sistema.

Reforma al Código Procesal, que a su juicio fue realizada de forma estratégica tras el Código Penal para garantizar coherencia en la aplicación de la ley.

Ricardo de los Santos hizo un llamado a los integrantes del Poder Judicial para que continúen haciendo un uso ético y eficiente de estas nuevas herramientas.

"Como Congreso, hemos puesto en sus manos los instrumentos necesarios para que la justicia en la República Dominicana sea una respuesta rápida y real para todos", concluyó.