Proponen Ley de “Mando Único” para acabar con incertidumbre y caos durante emergencias climáticas

Con el objetivo de corregir la fragmentación institucional y reducir la incertidumbre ciudadana frente a eventos atmosféricos severos, el abogado Francisco Álvarez Martínez presentó este jueves una propuesta de iniciativa legislativa orientada a crear un Sistema de Mando Único en Emergencias Climáticas y Desastres.

La propuesta fue remitida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como a una selección plural de legisladores, entre ellos Omar Fernández, Rogelio Genao y Tobías Crespo, con la intención de que cualquiera de ellos pueda asumirla, enriquecerla y someterla formalmente.

El planteamiento parte de que el modelo actual presenta una deficiencia estructural: la alerta técnica suele provenir del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mientras que las decisiones sobre suspensión de labores, funcionamiento institucional o medidas sectoriales recaen en autoridades distintas, lo que genera respuestas fragmentadas, tardías o incluso contradictorias.

“No resulta jurídicamente admisible que el Estado continúe operando sobre la base de decisiones fragmentadas, tardías y desalineadas”, señala Álvarez Martínez en la comunicación, en la que advierte que esa dispersión expone a los trabajadores a presiones indebidas, crea inseguridad jurídica para empleadores e instituciones, y genera confusión en el sistema de justicia y en la ciudadanía en general.

Efectos automáticos

El anteproyecto propone que la emisión de una alerta roja por parte del COE pueda activar una Declaración de Emergencia Climática Vinculante (DECV), con efectos automáticos y obligatorios en el territorio afectado. Entre ellos, la suspensión de labores en instituciones públicas no esenciales, la adecuación o suspensión de clases y la paralización de labores y plazos judiciales y administrativos, sin necesidad de decretos o decisiones adicionales dispersas.

Protección salarial

La pieza también dispone que los días no laborados a causa de una alerta roja no puedan ser descontados del salario del trabajador, imputados a vacaciones ni tratados como permisos ordinarios. Además, contempla la creación de un baremo nacional de compensación para trabajadores, financiado por el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Canal único contra la desinformación

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un punto oficial único de información y decisión pública durante emergencias, en respuesta a los riesgos de desinformación, manipulación digital, uso de inteligencia artificial y circulación de instrucciones apócrifas. En ese sentido, el texto prohíbe que funcionarios emitan directrices vinculantes a través de cuentas personales o canales no oficiales, reservando valor jurídico únicamente a las publicaciones institucionales autorizadas.

Régimen sancionador

La iniciativa prevé sanciones para empleadores privados o funcionarios públicos que obliguen a personal no esencial a asistir físicamente durante una emergencia climática bajo alerta roja. Las multas propuestas oscilan entre 50 y 200 salarios mínimos, sin perjuicio de eventuales responsabilidades civiles o penales en caso de daños mayores.

Álvarez Martínez sostuvo que la propuesta no responde a agendas partidarias, sino a la necesidad de que el país cuente con un esquema serio, coherente y funcional para responder a emergencias climáticas. Según explicó, su interés principal no es quién impulse formalmente la pieza, sino que la materia sea finalmente organizada de manera adecuada.

La propuesta queda ahora disponible para estudio, discusión y eventual sometimiento por parte de cualquier legislador que decida asumirla en el Congreso Nacional.