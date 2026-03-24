Senadores oficialistas piden a la oposición no politizar la crisis por conflicto en Medio Oriente

Ante la crisis que ha generado el conflicto en Irán, senadores del oficialismo hicieron un llamado a la oposición a no politizar el tema y crear conciencia en la población sobre las consecuencias que podría enfrentar el país.

Durante la sesión ordinaria de este martes, el senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, pidió a las bancadas de la oposición a no politizar el tema, y crear conciencia en los ciudadanos de sus respectivas provincias sobre la magnitud del problema que envuelve Medio Oriente.

“Hay muchas cosas que dependen del petróleo que nos van a tocar a nosotros, y debemos crear conciencia a nuestros ciudadanos de cada provincia. Le pido a la oposición que haga su papel, pero que no politicemos este momento tan importante en un sentido para nuestro país, para nuestros ciudadanos, que es tener que bregar con los combustibles”, sostuvo.

El legislador reconoció que el país tendrá que enfrentar momentos difíciles, pero exhortó a dejar de lado la política y poner en primer lugar a los ciudadanos dominicanos.

Asimismo, el senador de Peravia, Julito Fulcar Encarnación, realizó el mismo llamado. Además, consideró que los partidos mayoritarios como la Fuerza del Pueblo, deben pedir a la Junta Central Electoral (JCE) que el dinero que reciben las organizaciones políticas se puedan tomar y volcar para tomar medidas de prevención que ayuden a enfrentar, lo que según sus palabras, es una situación difícil.

Fulcar respaldó las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien el pasado domingo habló a la población dominicana y anunció las medidas que adoptará el gobierno para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán.

“Ahora de lo que se trata es que no sea solo el gobierno el que tome medidas, porque este es un problema que nos atañe a todos los dominicanos. Se trata también de que el sector empresarial, el sector social y todo el mundo asuma medidas restrictivas que nos garanticen salir con éxito de esta situación por la que está atravesando el mundo”, afirmó Fulcar.

En tanto que, el senador de la provincia La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao llamó a la unidad nacional.

“Hoy yo quiero llamar a reflexión a la clase política dominicana. No juguemos con la estabilidad económica de la República Dominicana, no juguemos con la paz social de la República Dominicana”, expresó.

El político llamó a enfrentar estos momentos con unidad, patriotismo y mitigando los sacrificios que tendrá que sufrir el pueblo dominicano con políticas públicas, responsables y valientes.

“Esta crisis no se puede comparar con las que han antecedido la actual, y los desafíos de la República Dominicana de hoy, no son los desafíos de las anteriores crisis, son aún mayores. Ahora nos toca unirnos todos sin importar las banderas políticas, y hoy el partido reformista reclama responsabilidad, cero populismo, cero electoralismo ante la crisis que afecta el universo y amenaza nuestro país”, apuntó.

Genao se dirigió a sus colegas de la oposición y les exhortó a aportar buenas ideas, esfuerzo y trabajo para mitigar la crisis que deriva del conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.