Congreso Nacional obvia sentencia del TC y elimina candidatura independiente

La Cámara de Diputados selló este martes con la aprobación en segunda lectura de un proyecto de ley orgánica la eliminación de la candidatura independiente del régimen electoral.

De esta manera, el Congreso Nacional ignoró la sentencia TC/0788/2024 emitida en diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional (TC), con la cual el pleno consideró que ese mecanismo de participación electoral no debe estar sujeto a las organizaciones políticas, sino a entidades sociales.

Así lo estableció la Corte Constitucional, ya que visualizaba la dependencia de las entidades políticas como una limitación al derecho de participación política.

Sin embargo, más que acoger la forma dictada por el TC, los representantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados optaron por derogar esos artículos de la Ley del Régimen Electoral.

La pieza elaborada por el senador Rogelio Genao que elimina los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 deberá pasar al Poder Ejecutivo, donde el presidente decidirá si la promulga u observa.

“Un precedente”

El diputado Eugenio Cedeño considera que la acción legislativa de no asumir un dictamen constitucional representa la habilitación de una “caja de Pandora”, provocando que “cuando no agrade la decisión del TC” pueda ser ignorada.

“Esto plantea un problema constitucional de alta relevancia porque, si bien es cierto que no está contemplada en la Constitución, los partidos no tienen el monopolio para la presentación de candidaturas”, precisó el militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien rechazó la iniciativa.

Asimismo, el diputado Ramón Raposo manifestó que, “lejos de cercenar”, se debe construir una normativa legal robusta, con el objetivo de fortalecer la participación política.

Además, entiende que era la ocasión oportuna para implementar herramientas como el referendo para ampliar el sistema democrático del país.

Defensa del legislador

Mientras tanto, los diputados Wandy Batista y Rogelio Genao coincidieron en sus declaraciones, valorando de manera positiva la supresión de las candidaturas independientes, alegando que el TC no tiene la potestad de crear leyes, ya que es una responsabilidad del legislador.

Lo que no puede hacer el TC es usurpar las funciones del legislador. La Constitución es clara en quién hace las leyes, en quién delega el pueblo como (creador) de leyes”, dijo Genao, compañero de partido de Rogelio, a Genao, propulsor de la derogación del método de participación política.

De promover una regulación a eliminarla

No obstante, todo esto ocurre luego de que integrantes de la dirigencia política anunciaran el año pasado que legislarían para asumir la decisión de la Corte Constitucional.

“Eso es un gran reto que tenemos por delante. Que haya una verdadera regulación para que nuestra democracia no sufra en lo más mínimo. Tenemos un país que disfruta de una estabilidad política, social y económica admirable”, dijo el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al hablar sobre los desafíos que asumiría en 2025.

El 27 de febrero del pasado año dedicó una breve ponencia en la primera sesión de la legislatura que iniciaba ese día para manifestar la necesidad que tenía el Poder Legislativo de acatar la sentencia del TC, aprobando así una nueva regulación o modificación de ese método electoral.

El diputado Elías Wessin fue en marzo del pasado año el presidente de la comisión especial encargada de estudiar una pieza que busca crear una ley independiente para regular la candidatura independiente. Pero, en la actualidad, prefirió dejar a un lado su iniciativa para respaldar la desaparición de las candidaturas independientes.

Según explicó ayer a reporteros, su decisión no representa una contradicción.

"Yo no he cambiado de opinión, la mantengo. Para que haya candidatura independiente, tiene que haber una modificación de la Constitución; ese es mi criterio. En consecuencia, no hay ningún tipo de contradicción”, indicó.

Los partidos que votaron a favor

Los demás diputados que se opusieron a la eliminación de la candidatura independiente fueron Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), así como Nelson Vega y Braily Vargas, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mientras que los 118 restantes que estaban presentes en la sesión ordinaria emitieron su respaldo. Dentro de esa lista se encuentran integrantes de la bancada del PLD, PRM, Fuerza del Pueblo (FP), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Dominicano por el Cambio (DXC), Alianza País.