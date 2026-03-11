Senado aprueba en segunda lectura proyecto que elimina las candidaturas independientes

El Senado de la República aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes, mediante la derogación de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

La pieza propuesta por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao y otros 11 legisladores, fue aprobada con 18 votos a favor, y cuatro en contra. Tras esto, será conocida en la Cámara de Diputados.

El proyecto establece que eliminar las candidaturas independientes evitaría dificultades y contrariedades al sistema político y constitucional dominicano, para que se concentre en los partidos políticos los principales procesos de participación, suplencia y vacancia propios de los estamentos estatales integrados por funcionarios de elección popular.

Asimismo, considera que las candidaturas independientes que pueden resultar gananciosas de una posición electoral pueden encontrar escoyos y dificultades para la efectividad del ejercicio de los mandatos constitucionales, principalmente a lo concerniente a la suplencia la institucionalización de bloques y otros modelos de participación democrática.

Desde su curul, Rogelio Genao señaló que la propuesta busca “extirpar” una figura de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que no tiene arraigo constitucional, y cuya inclusión establecería contradicciones con los artículos 77, 81, 129, 178, 201, 214, 216 y 241.

El congresista estableció que las candidaturas independientes harían inadmisible los procesos electorales para la Junta Central Electoral.

El legislador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) explicó que el Congreso no está entrando en una confrontación con el Tribunal Constitucional.

“Quienes hoy reclaman el establecimiento de eso, y quienes recurrieron al Tribunal Constitucional fueron candidatos ya en el sistema de partidos. Esta iniciativa no es otra cosa que garantizar la estabilidad de un sistema político que ha operado durante seis décadas sin ningún tipo de confrontación”, afirmó.

A su vez, manifestó que no es la primera ocasión en que se acude al Tribunal Constitucional con este tema, pero que en esas oportunidades el TC “ha establecido la necesidad de establecer en los artículos de la Constitución el arraigo de la figura del candidato independiente”.

“Al aprobar esta ley, estamos haciendo patria, estamos cuidando un sistema del cual somos frutos y ha garantizado la participación de todos los ciudadanos”, expresó.

Mientras que el senador de la provincia Montecristi por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bernardo Alemán pidió que la pieza legislativa sea enviada a comisión y sometida a vistas. La idea fue rechazada por los senadores.