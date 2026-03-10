Alfredo Pacheco exhorta estar atentos a la situación bélica internacional

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó este martes su preocupación ante el peligro que representa el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán por sus repercusiones en la economía de la República Dominicana.

El legislador manifestó que la situación internacional y el contexto que tenemos hoy es peligroso con situaciones que obligan al país y al mundo a sentir algún nivel de preocupación.

Asimismo, advirtió que el contexto internacional actual es como para que cada funcionario, “cada uno de los que tenemos responsabilidades, en el caso de nosotros legisladoras y otras y los funcionarios que tienen responsabilidades administrativas, nos mantengamos observando bien el tema y trabajando las alternativas que pudiera tener la República Dominicana.

Dijo que, el solo subsidio de los combustibles no es una solución, porque los precios del petróleo que se contemplaron en el presupuesto actual fueron de 58 dólares y al día de hoy, fruto del conflicto supera los 90 dólares.

Asimismo, Pacheco recomendó al equipo económico del gobierno estar pendiente del tema.

“Gracias a Dios las palabras del presidente de los Estados Unidos, en el día de ayer calmaron los nervios y bajaron los precios en los mercados, vamos a ver lo que pasa hoy porque este es un tema de día a día”, indicó.