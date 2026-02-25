Congreso Nacional se prepara para la rendición de cuentas del presidente Abinader

El presidente Luis Abinader presentará el próximo viernes en el Congreso Nacional su sexta rendición de cuentas, donde deberá informar las acciones que desarrolló el tren gubernamental en el país durante 2025 y los planes programados para este año.

Precisamente, este acto coincide con la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia del Estado dominicano, celebrado el día 27 de febrero de cada año. Desde 1844, los distintos mandatarios han tenido que cumplir con el mandato establecido en la Constitución de informar y explicar ante los órganos del Poder Legislativo.

Además de escuchar al primer mandatario, los representantes deberán encabezar varios actos protocolares por el aniversario de la emancipación que lograron Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, los próceres de la Patria, dentro de los cuales está el inicio de la primera legislatura ordinaria.

Es por esta razón que el Congreso Nacional se encuentra en un proceso de preparación para la celebración de las actividades, específicamente en el Salón de Asambleas Nacional, ya que es el espacio en el cual el gobernante ofrecerá su discurso a los senadores, diputados, funcionarios, representantes de entidades sociales, personal diplomático acreditado en el país, así como a otras personalidades.

El Senado de la República envió una nota de prensa a los medios de comunicación indicando que instaló el pasado lunes 10 carpas en la explanada frontal del Palacio Legislativo, las cuales servirán de stand para equipos de prensa que reportarán las incidencias registradas en el evento.

Asimismo, colocó la infraestructura a través de la cual el mandatario Abinader ingresará para dirigirse al salón de Asamblea Nacional, después de ser recibido por una comisión de legisladores encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Mientras tanto, las principales organizaciones políticas opositoras esperan que el gobernante dedique su discurso a emitir respuestas sobre las problemáticas registradas en el territorio nacional. En esto coinciden el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), ya que su dirigencia está convencida de visualizar debilidades, según han manifestado a reporteros de este medio, en el sistema de salud, educación y otras áreas importantes para la población.

¿Qué deberá hacer Abinader?

La norma suprema le ordena a Abinader “rendir cuentas” sobre la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, presentando además un mensaje explicativo de “las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso”.

La Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, la cual regula los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales de los poderes del Estado, establece que el presidente de la República debe depositar el 27 de febrero de cada año las memorias de los ministerios.

Los congresistas tienen la responsabilidad de examinar los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos si no contradicen las disposiciones dictadas en los marcos legales.

Esta asignación deberá ser cumplida antes de concluida la primera legislatura ordinaria, aproximadamente a mediados de julio, semanas antes del 16 de agosto, cuando es recordado el Día de la Restauración.

De lo contrario, la inacción de los congresistas descargaría “la responsabilidad política” del gobierno y de la administración pública, “sin que esto implique descargo de las responsabilidades penales y civiles derivadas de los actos realizados por los funcionarios correspondientes durante el ejercicio de que se trate”.

Más de 401 mil millones de pesos en préstamos

Tras lograr su aprobación en las salas legislativas, el Presupuesto General del Estado elaborado por el equipo del presidente Luis Abinader estima RD$ 1,841,701,394,621 en ingresos y RD$ 278,654,744,137 de déficit financiero consolidado para el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

Además, autorizó al Ministerio de Hacienda y Economía adquirir una deuda pública por un monto de RD$401,767,814,730; lo cual se traduce en préstamos que luego solicitará el Gobierno a entidades financieras, internacionales o locales.