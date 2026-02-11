ADP propone restringir redes sociales en dispositivos escolares a menores de 16 años

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, se pronunció a favor de regular el acceso a las redes sociales en el entorno educativo nacional.

Aunque reconoció que no existe una prohibición legal expresa, enfatizó que la protección de los menores es una prioridad constitucional que debe ser tutelada por el Estado, la familia y la sociedad.

Hidalgo sostuvo que el Código del Menor y la Constitución de la República Dominicana son las herramientas jurídicas idóneas para ejercer esta salvaguarda ante los posibles daños y riesgos asociados al uso desmedido de la tecnología.

Enfoque en el horario escolar

Desde la perspectiva de la ADP, el avance tecnológico debe estar alineado con la lógica pedagógica. Al respecto, Hidalgo planteó que se deben implementar restricciones técnicas para evitar que los estudiantes accedan a plataformas de entretenimiento durante la jornada escolar.

“Es necesario que se restrinja el uso de las redes sociales en los dispositivos digitales utilizados en los centros educativos por estudiantes menores de 16 años durante el horario escolar”, destacó el dirigente magisterial.

Hidalgo hizo una distinción clara: no se busca prohibir las herramientas, sino filtrar su contenido. Precisó que las tabletas y computadoras entregadas por el Ministerio de Educación deben ser instrumentos de estudio debidamente restringidos para el ocio digital.

Impacto en el aula

Según Hidalgo, aplicar estas limitaciones técnicas es un proceso sencillo que impactaría positivamente en la calidad educativa. “Esta medida sería altamente beneficiosa para mejorar la concentración, el aprendizaje, la disciplina y las normas de convivencia dentro de las aulas dominicanas”, explicó.

El presidente de la ADP citó como referencia las decisiones tomadas por países como Australia, Francia, España, Grecia y Nueva Zelanda, que ya han legislado para prohibir o limitar las redes sociales en menores de 16 años con el fin de evitar la desconcentración sistémica en los estudios.

Los peligros, datos adicionales

El uso de redes sociales en el entorno educativo ya es un tema de debate global que enfrenta la innovación pedagógica contra los riesgos de desarrollo y seguridad.

Como bien señala el gremio dominicano de profesores, e l impacto no es solo académico, sino también psicológico y social.

El principal enemigo de la educación en la era digital es la fragmentación de la atención.

El formato de “scroll infinito” y videos cortos (TikTok/Reels) entrena al cerebro para recompensas inmediatas, dificultando la concentración en lecturas largas o problemas complejos.

El estudiante cree que puede estudiar y atender notificaciones a la vez, pero la ciencia demuestra que esto reduce la retención de información hasta en un 40%.

El uso excesivo puede sustituir el tiempo dedicado a la escritura a mano, el análisis profundo y el debate presencial. El entorno escolar, que debería ser un “espacio seguro”, se vuelve vulnerable cuando los dispositivos tienen acceso total a la red:

Las agresiones ya no terminan cuando suena el timbre; persisten 24/7, amplificando el daño emocional ante una audiencia masiva.

Menores de 16 años pueden ser contactados por adultos malintencionados bajo identidades falsas dentro de plataformas que no están diseñadas para el control parental estricto.

Los jóvenes suelen publicar contenido sin medir consecuencias futuras, afectando su reputación mucho antes de entrar al mercado laboral.