¿Cuál ha sido el desempeño legislativo de Jorge Frías?

El diputado de la circunscripción dos de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, ha sido tema de conversación luego de realizar una serie de declaraciones sobre empleados públicos y militantes del partido oficialista.

Frías ha sido diputado en tres ocasiones, dos de estas con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) desde 2002 a 2010, y fue regidor desde 1994 hasta 2002 en el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

En su labor como legislador desde 2024, Frías presenta tres iniciativas, de las cuales una fue aprobada, y dos han perimido.

La pieza aprobada se trata del Código Civil de la República Dominicana, el cual está compuesto más de 2,500 artículos bajo la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Además de Frías y Pacheco, también fueron proponentes los legisladores: Alcibíades Tavárez de la Cruz, Anny Veleissy Mambrú Rodríguez, Braulio de Jesús Espinal Tavárez, Carlos de Pérez Juan, Elías Wessin Chávez, Fiordaliza Estévez Castillo, Ignacio Aracena, y Jheyson Amir García Castillo.

Frías también figura como proponente en el proyecto de ley que propone la creación del Sistema Nacional de Consulta, Registro y Denuncia de Precios (Sirepreco), el cual fue sometido por la diputada de La Vega, Gabriela María Abreu Santos.

En marzo de 2025, Frías depositó ante la Cámara Baja el proyecto de ley que procura establecer el método D'Hondt como sistema matemático de distribución de puestos ganados por los partidos y agrupaciones políticas en las boletas de candidaturas plurinominales.

Posteriormente, la iniciativa fue enviada a comisión, pero perimió a inicios de enero del presente año.

Comisiones

El funcionario es miembro de la comisión bicameral designada para estudiar los Actos del Poder Ejecutivo, la comisión especial proyecto de ley que autoriza casinos en cruceros, comisión especial designada para estudiar el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a la emisión y colocación de valores de deuda pública, y la comisión especial proyecto de ley para postulación de candidaturas independientes.

Además, se desempeña como vicepresidente de la comisión de contratos.

Asistencias

En asistencias a las 141 sesiones, el diputado Jorge Frías es uno de los diputados con mejor asistencia, ya que según registra el portal de la Cámara de Diputados, nunca ha faltado una sesión.

En cuanto a la asistencia en las comisiones, Frías registra 156 asistencias, 24 ausencias y 6 excusas.

En su informe de gestión de 2025, Frías resalta que como “labor de representación” ha realizado tres operativos de donación de mosquiteros, ha donado 160 canastillas a mujeres parturientas, y ha contribuido a la compra de 10 lentes recetados para personas de escasos recursos.

Además, señala que “para la Semana Santa, distribuimos en 20 sectores de nuestra circunscripción habichuela con dulce, degustándola más de 5,000 mil personas”, entre otras ayudas sociales.

Resoluciones

Entre los proyectos de resolución que el legislador por la circunscripción dos de Santo Domingo ha depositado se encuentran: el proyecto de resolución mediante la cual recomienda al presidente de la República consignar una partida económica en el presupuesto general del Estado para la construcción de la carretera que conecta las provincias San Juan y Santiago Rodríguez; proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), aumentar la cobertura hasta un cien por ciento de los medicamentos ambulatorios y de alto costo y que los fondos dejados de usar sean acumulativos.

Asimismo, el proyecto de resolución mediante la cual se recomienda al presidente de la República instruir a las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones para la construcción y habilitación de un Centro de Atención Integral para la Discapacidad en el municipio Baní, provincia Peravia; el proyecto de resolución de la mediante el cual expresa apoyo al operativo de repatriación de hasta diez mil (10,000) migrantes ilegales cada semana, y resolución mediante la cual recomienda al presidente de la República instruir a las autoridades del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones(Mivhed), para que, en coordinación con las del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), se construya un edificio para alojar una extensión del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) en el municipio Santo Domingo Oeste.