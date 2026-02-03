Presidente del Senado plantea llamar Aerodom a capítulo por retrasos de obra

Mientras que la Fuerza del Pueblo (FP) asegura que el Gobierno no tiene calidad moral para judicializar a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), tras haber renegociado un contrato “sin revisar nada”, la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado de la República respalda al mandatario Abinader.

El presidente de ese órgano legislativo, Ricardo de los Santos, informó ayer que utilizarán los mecanismos de fiscalización y control del Congreso Nacional contemplados en la Carta Magna, para citar a Aerdom y cuestionarle sobre los retrasos en la ejecución de la obra aeroportuaria.

“Nosotros podemos y vamos a invitar a Aerodom para que vaya al Senado de la República a explicar el por qué de la tardanza de los inicios de los trabajos, tal y como está establecido en el contrato”, dijo.

De los Santos mencionó las atribuciones que le otorga la Constitución al Poder Legislativo, situadas en el artículo 93 en su numeral 2, las cuales le permiten supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.

De los Santos destacó el contenido del artículo 94 de la norma suprema, que le otorga el derecho a los congresistas de invitar a “ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la Administración Pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas".

“Nos identificamos plenamente con la posición del Presidente”, dijo el representante de la provincia Sánchez Ramírez al ser entrevistado este lunes.

Esta compañía fue contratada en el año 1999 por las autoridades dominicanas para gestionar seis aeropuertos situados en el territorio nacional, dentro de los cuales se encuentra el AILA.

