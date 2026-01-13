Estas son las empresas que se beneficiarían con pagos adeudados del Gobierno por obras sin contrato

El pasado lunes el Congreso Nacional convirtió en ley un proyecto que autoriza “de manera excepcional y por única vez” al Gobierno pagar deudas registradas desde aproximadamente el año 1990 hasta la fecha, con empresarios e ingenieros realizadores de obras públicas, “sin haber formalizado un contrato con las autoridades”.

El Poder Ejecutivo decidirá en los próximos días si esta pieza legislativa será promulgada.

De hacerlo, también serán beneficiados otros casos en los cuales los congresistas consideraron que los contratos suscritos debieron ser sometidos a un proceso, debido a la “reformulación de presupuestos y la inclusión de trabajos adicionales”.

Ambas cámaras congresuales respaldaron la iniciativa elaborada por el senador Franklin Romero, ordenando al Ministerio de Hacienda y Economía al cumplimiento de esta disposición sin especificar cuál será el monto a saldar.

Aunque el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) estima que la suma de la cantidad de obras se aproxima o supera los 2,000 millones de pesos, el proyecto de ley aprobado deja en manos de la institución gubernamental antes mencionada la labor de identificarla.

“Cuyos montos finales a pagar serán aquellos que tengan como resultado las verificaciones y validaciones que se realicen y certifique el Ministerio de Hacienda y Economía, cuyos volúmenes y cantidades deberán calcularse a los precios vigentes en las fechas de las ejecuciones de los trabajos que se traten”, dicta el artículo 3, titulado condiciones de aplicación.

Según lo detalla el tercer párrafo del artículo cuatro, la fase de comprobar la existencia de los trabajos realizados dependerá de la revisión realizada a las obras, “su ubicación, sujeto ejecutor, cantidades, un monto estimado de inversión, cálculo de precios a la fecha de ejecución, soluciones técnicas aplicadas y otros aspectos”.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda aprobará finalmente si las compañías e ingenieros “adeudados” recibirán los pagos.

¿Cómo se realizarán los pagos?

El Ministerio de Hacienda podrá hacer transferencias derivadas del presupuesto nacional, emitir bonos “u otras fuentes de pago, según lo disponga”.

El artículo 11 establece que la entidad gubernamental financiera deberá elaborar, cada tres meses, un informe “contentivo de los pagos realizados” para enviarlo a los órganos legislativos.

“Falta de información”

Antes de terminar su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, los representantes de las principales bancadas opositoras (Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo) votaron en contra del proyecto de ley, cuestionando la premura de los congresistas del Partido Revolucionario Moderno para aprobarlo.

Además, el vocero del bloque FP, Rafael Castillo, señaló la carencia de información relevante en el documento legislativo, ya que no “tiene monto de obras, ni fecha de la ejecución”, advirtiendo sobre la posibilidad de que empresarios vinculados al Gobierno puedan ser beneficiados, sin haber levantado o mejorado alguna edificación.

“La FP que está 100% constante de que se le pague a todas las personas, pero nosotros no creemos que es justo pagarle a personas que vayan a aprovecharse de esta dispensa porque tienen algún vínculo con el gobierno. No tenemos el monto de lo que se va a pagar y no tiene la descripción de la obra”, dijo Castillo.

A continuación, las empresas e ingenieros que realizaron obras, según aseguran los legisladores, sin haber formalizado un contrato con el Gobierno:

“Mantenimientos correctivos”

Esta lista también contempla a empresas e ingenieros que le realizaron “mantenimientos correctivos a edificaciones del Ministerio de Educación (Minerd), “sin contar con un contrato formal debidamente suscrito”.