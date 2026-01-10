Eugenio Cedeño sobre quejas de Pacheco de despidos de compañeros del PRM: "Creo que desafina"

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, se pronunció sobre las quejas emitidas por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien criticó los despidos de compañeros de instituciones públicas cada vez que designan a un nuevo titular.

Cedeño aseguró durante su intervención en el programa “El Gobierno de la Tarde”, que Pacheco no desafía al presidente Luis Abinader, sino que más bien, desafina al utilizar el solio de la Cámara de Diputados para “denunciar un tema de esa naturaleza”.

El legislador de La Romana describió el espacio de la Cámara de Diputados como un escenario protocolario y criticó el uso de Pacheco del lugar durante su discurso.

“La Cámara de Diputados es para otros fines… (Pacheco) desafina porque toma un escenario equivocado irrespetando la solemnidad del congreso e irrespetando ese centro donde se hacen las leyes”, expresó durante el programa.

“Hay que tener sobriedad”

Durante la alocución de Pacheco, este reveló que durante una conversación con Abinader, manifestó que no entendía las decisiones tomadas por el mandatario.

“Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. Y usted sabe que se lo dije anoche, que no lo comprendía y no lo voy a comprender. Y si eso me cuesta el puesto, que me cueste, yo no tengo problema con eso”, dijo.

A lo que Cedeño reaccionó afirmando que es inaceptable exponer de manera pública conversaciones privadas con el mandatario de la nación, señalando también que hay normas que establecen donde se discuten los asuntos políticas partidarias.

“Usted está utilizando el solio de la Cámara de Diputados, donde se representa el interés de la nación completa, para tratar un tema político, partidario interno y problemáticas partidarias internas. los estatutos del partido establecen cuales son los canales donde se discuten las cosas políticos partidarias”, afirmó.

También aseveró que las acciones de Pacheco fueron las causantes de que durante la sesión del viernes, el diputado José Luis Rodríguez voceara “hijo de puta” al referirse al exministro Limber Cruz.

“Usted está propiciando el desorden en la Cámara de Diputados, con esa actitud irresponsable que yo la censuro independientemente del fin aparentemente noble, pero más clientelar que noble”, puntualizó.