Pago del auxilio de cesantía y período de prueba traban reforma Código de Trabajo, según comisión

El artículo 86 del Código de Trabajo, que regula el pago del auxilio de cesantía en un plazo de diez días y establece sanciones en caso de incumplimiento, y el período de prueba laboral.

Esos son los dos “puntos más controvertidos” que han frenado la aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados en la actual legislatura, explicó este viernes el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Mélido Mercedes.

Los diputados decidieron posponer para la próxima legislatura el conocimiento de ese proyecto de Ley, debido a “serias” diferencias entre los empresarios y los sindicatos, informó más temprano el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.

Pacheco dijo que hay entre 10 y 12 temas que siguen trabando la aprobación de la iniciativa.

Mercedes, legislador por la Fuerza del Pueblo, indicó que el artículo 86 establece que la cesantía debe ser pagada en un plazo de diez días y contempla un astreinte cuando el empleador no cumple con esa obligación.

Ese punto, según Mercedes, ha generado fuertes cuestionamientos desde el sector patronal.

El pago del auxilio de cesantía es una compensación por despido injustificado, calculada según el tiempo de servicio.

Mercedes indicó que, a pesar de estas diferencias, la comisión ha avanzando en el estudio de la iniciativa.

Aseguró que más del 90% del proyecto ya está consensuado y que solo restan entre 14 y 15 artículos pendientes de conocimiento.

El período de prueba es el otro aspecto que aún está en discusión, ya que el empresariado propone extenderlo de tres a seis meses, propuesta que no ha logrado consenso.

En los tres meses, según la actual ley, tanto el empleador como el empleado pueden terminar un contrato laboral sin incurrir en responsabilidades por cesantía o preaviso, aunque el trabajador siga gozando de otras prestaciones.

Mercedes precisó que la Comisión de Trabajo decidió por mayoría mantener el artículo 86 sin modificaciones, dejando sin efecto los cambios aprobados previamente por el Senado, al considerar que no debía alterarse el régimen actual de cesantía.

“La comisión decidió por mayoría que se quedara tal y como está el artículo 86 del Código Laboral, que no se toquen en esos sentidos”, dijo el legislador a los periodistas.

Añadió que en la próxima legislatura, desde la primera reunión de la comisión, se retomará el análisis de los artículos pendientes, lo que permitiría rendir el informe final sobre la reforma laboral.

El proyecto busca actualizar un Código de Trabajo vigente desde 1992, para incorporar nuevas realidades, como el teletrabajo y cambios en las jornadas laborales.

La actual legislatura concluye el próximo lunes 12. La primera legislatura inicia el 27 de febrero y termina a finales de julio. La segunda se extiende desde el 16 de agosto hasta mediados de enero de 2027.