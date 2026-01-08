Castración química, la solución propuesta por un senador para los violadores de niñas y mujeres
El senador Franklin Romero reaccionó este jueves a la violación y posterior asesinato en la provincia Puerto Plata de una niña que tenía tan solo tres años, deplorando el surgimiento constante de este tipo de casos.
Es por esta razón que el legislador está convencido de que la solución es simple: aplicar una castración química a los agresores sexuales, un procedimiento químico que reduce de manera temporal la libido a través de inyecciones hormonales.
“Es lamentable que nosotros, en el país que tenemos, donde tenemos tantas tecnologías, estemos pasando por (esto), donde no hay consecuencias, sanciones realmente para que esto no siga pasando, la reincidencia en el país en este tipo de casos siga estando a la luz del día”, dijo al ser entrevistado por reporteros en el Senado de la República.
Desde el periodo legislativo 2016-2020 hasta la fecha, Romero ha intentado que el Congreso Nacional favorezca la creación de una ley que permita este castigo penal. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad consideran que la implementación de ese mecanismo sería inconstitucional, ya que el artículo 42 ordena al Estado “respetar la integridad física, psíquica, moral de los ciudadanos”.
“Desde que asumimos nuestro rol como diputado, presentamos junto al (exdiputado) Jean Luis Rodríguez un proyecto de ley de la castración química y no (fue aceptado). Luego vinimos al Senado, cuando estábamos (discutiendo) el Código Penal, pues logramos que fuese introducido, pero al pasar a la Cámara de Diputados quedó fuera”, explicó.
Romero deploró que en transformaciones anteriores realizadas a la Carta Magna, los legisladores no hayan contemplado la habilitación de este castigo.
“Vamos a seguir insistiendo con este proyecto de ley. Hay muchos países que ya lo contemplan, ¿por qué nosotros no? La constitución se ha modificado hasta para tirarse un pedo, entonces, vamos a hacer algo que realmente vaya en beneficio de nuestra niñez”, afirmó.
Aprovechó su intervención pública para aclarar que su objetivo no es perseguir la venganza, sino “proteger nuestra niñez porque no puede ser posible que el victimario se le dé mejor vida que a estos que ellos están destruyendo”.
Pena de muerte
El senador Dagoberto Rodríguez también se refirió al hecho, asegurando que los tíos del infante Brianna Genao González, víctima de asesinato y violación, no deberían estar vivos.
“Es desgarrador porque un familiar hacer una cosa así es algo anormal. Como una niña no se le va acercar a su tía o su tío. Hay que dar ejemplos drásticos. Aquí por suerte no está la pena de muerte, pero gente así no debe estar vivo”, manifestó a los periodistas.
Pero, Rodríguez recordó que el marco constitucional y jurídico de República Dominicana impide aplicar este tipo de condena.
“Hay que ponerle la pena máxima a esos seres que no son seres humanos, son demonios. Si Dios quiere perdonarlo, que lo perdone, pero la sociedad dominicana no puede perdonar hechos así tan lamentables”, concluyó diciendo.
El artículo 37 de la norma suprema especifica que no podrá establecerse, “en ningún caso, la pena de muerte”.
cuerpo desaparecido
Un tío habría confesado a investigadores de la Policía Nacional que violó y asesinó a la niña Genao González, quien fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre.
Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Jessica María González Rosario, tras varios días de interrogatorio habría confesado el crimen ocurrido en la comunidad de Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata.
Fuentes de entero crédito indicaron a este medio que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, pero que “no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta”.