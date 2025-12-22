El presidente Abinader inaugura un conjunto de obras en Santiago

El presidente Luis Abinader, al agotar ayer su agenda en la provincia de Santiago, encabezó varias inauguraciones, entre ellas obras viales, escuela, entrega de apartamentos y la puesta en funcionamiento de un centro de salud de capital privado.

En medio de su recorrido Abinader encabezó el acto de inauguración de 48.49 kilómetros de carreteras y calles en distintos municipios de la Sierra, en la provincia de Santiago, una primera etapa que une a las comunidades de San José de las Matas–Pedregal–Los Montones–Guázuma–Aguas Calientes, y calles internas de Las Placetas.

Las obras, una iniciativa de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) como parte de su compromiso social con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del complejo hidroeléctrico Tavera–Bao–López-Angostura, representaron una inversión de RD$3,500 millones y contribuyen a fortalecer la conectividad vial de comunidades estratégicas de la región serrana, mejorar la seguridad del tránsito y promover el desarrollo económico y ecoturístico.

El administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, destacó que las obras viales entregadas en la Sierra de Santiago responden a un compromiso asumido por el Gobierno, tras años de reclamos comunitarios que no habían sido atendidos.

Salazar recordó que, junto a las autoridades locales y comunitarias, EGEHID realizó los estudios, diseños y presupuestos necesarios para ejecutar las obras, cumpliendo así con el compromiso asumido por el presidente de la república, para así transformar la infraestructura vial de la región.

Hospital especializado

El presidente Abinader asistió también a la inauguración del centro de capital privado, el Hospital Especializado de Medicina Avanzada HEMA ubicado en el municipio de Puñal, Santiago, con una inversión superior a 100 millones de dólares.

En el evento Carlos Cabrera, miembro del Consejo de Administración y socio fundador, destacó el carácter histórico de la inauguración de HEMA, señalando que el hospital marca una nueva etapa para la salud dominicana, sustentada en una visión empresarial moderna, una gestión eficiente y un firme compromiso social.

Expresó un agradecimiento al mandaaio por su presencia y por el respaldo del Gobierno al fortalecimiento del sistema nacional de salud, promoviendo una inversión privada responsable y alineada con el desarrollo del país. También reconoció a quienes asumieron el compromiso y

responsabilidad de hacer realidad este proyecto desde sus inicios, a los sociosfundadores: Miguel Sánchez Caba, Elías Cruz, Eduardo Bretón, Fufi Reyes, Waleska Sánchez, Ricardo Mejía, Kilderes Taveras, Wilfredo Cabrera, Joe Torres, Tito Alba y Juan Lucas Alba.

Cabrera resaltó además la evolución y magnitud de HEMA, un proyecto que inició en 2020 con una proyección de 16,000 metros cuadrados y una inversión estimada de 40 millones de dólares, y que hoy se consolida con más de 32,000 metros cuadrados y una inversión superior a 100 millones de dólares, gracias al respaldo de los socios fundadores, accionistas y socios médicos.

El nuevo centro de salud tiene proyección de 179 camas, generará 1,100 empleos y contará con 80 consultorios, abriendo de manera escalonada con la primera fase ambulatoria, donde tendrán centro de imágenes diagnósticas, consultas externas y laboratorio clínico.

Entrega de apartamentos y escuela

Abinader entregó además 180 apartamentos del Plan Mi Vivienda, que benefician a igual número de familias, y dejó inaugurada la Escuela Básica Hato del Yaque, impactando de manera directa a más de 650 estudiantes de este distrito municipal.

Con esta entrega, son 1,320 nuevas unidades adicionales que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha entregado a familias que vivían en extrema vulnerabilidad a las orillas de ríos y cañadas en Arroyo Gurabo.

Carlos Bonilla, ministro del MIVED, dijo que antes las familias de estas nuevas viviendas vivían con incertidumbre y que ahora sus habitantes tendrán oportunidades nuevas. "Cuiden los espacios comunes, y mantengan el orden y la convivencia. Porque cuando una comunidad se cuida, se fortalece y progresa", indicó.

En tanto, el director Ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud manifestó que antes los beneficiados con estas viviendas vivían sin ningún tipo de servicio público, y que ahora en sus nuevas casas podrán tener un gran desarrollo humano. Agregó además que el presidente Abinader ha cumplido en no dejar a nadie atrás, "cada centavo invertido por el presidente Abinader ha sido para mejorar la calidad de vida de los dominicanos".

Asimismo, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera afirmó que ahora las familias vivirán con dignidad, ya que se ha creado un habitad lleno de armonía y futuro. "La inversión del proyecto en su totalidad tendrá un costo de unos RD$6 mil millones de pesos".

El proyecto habitacional incluye áreas verdes, zonas recreativas, parqueos para vehículos y motores, y espacios institucionales, construido sobre una superficie de 296,685.71 metros cuadrados.

Mi Vivienda Hato del Yaque también cuenta con facilidades deportivas como cancha de baloncesto, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de convivencia y desarrollo comunitario y forma parte de las políticas públicas dirigidas a reducir el déficit habitacional y promover comunidades organizadas en la provincia de Santiago.

Encuentro navideño

Abinader en su recorrido por la ciudad de Santiago aprovecho para compartiendo villancicos navideños con familias, juntas de vecinos, miembros de la parroquia y niños del entorno de la Casa Presidencial, en un ambiente de cercanía y espíritu navideño.

El mandatario resaltó la importancia de preservar el espíritu de la Navidad como un tiempo de cercanía, amor y unidad familiar, “lo importante es que también somos vecinos. Y como vecinos, queremos al menos una vez al año mantener este contacto con ustedes y decirles que tenemos ese espíritu navideño”.

El jefe de Estado, señaló que esta esencia se sustenta en valores fundamentales. “Es el espíritu de la amistad, del amor y de la familia”, añadió.

Al concluir sus palabras, el gobernante deseó bendiciones y bienestar para el próximo año. “Les deseo, ante todo, salud, éxitos y unidad familiar. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga también al pueblo dominicano”, manifestó.

Posteriormente, el presidente Abinader compartió con los comunitarios en la Casa Presidencial, ubicada en el sector La Trinitaria, donde fueron interpretadas varias melodías propias de la época navideña a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Armada Dominicana, que animó el encuentro con villancicos y piezas tradicionales de temporada.