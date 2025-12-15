El presidente del Senado justifica aprobación "al vapor" de proyectos de ley

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expuso que los proyectos aprobados por esa cámara legislativa en la presente gestión han sido necesarios y urgentes para el desarrollo del país, por lo que muchos fueron aprobados casi de manera inmediata.

Citó el Código Procesal Penal, la Reforma Fiscal, la Reforma Policial, la creación del Ministerio de Energía y Minas y varias modificaciones a leyes existente que implicaban la eficiencia y modernización del Estado dominicano y del presente Gobierno.

Explicó que la aprobación de la Reforma Fiscal es muy completa y contaba ya con el consenso de las principales fuerzas políticas y entidades de poder en el sector privado, convencidas de que no había otra forma de salvar la economía de la población.

Respecto a los proyectos relacionados con la Justicia, refirió que el Código Penal, que data de 1811, fue reformado a su debito tiempo, luego de muchas consultas de estudio, y el Código Procesal Penal más rápido porque se derivaba del Penal y como ya estaba aprobado no había más tiempo que perder.

Al ser cuestionado sobre los proyectos más controversiales de su gestión y facilidades para unos y la tardanza para otros en sus aprobaciones, como la Ley del DNI (aprobada al vapor) y la reforma a la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que no termina de consensuarse, expresó que todo tiene su tiempo.

En cuanto a la Ley 61-32, que aplica al ejercicio del periodismo y los medios de comunicación, precisó que se está trabajando para favorecer el periodismo noble y condenar el que hace daño, el que genera chantaje y perjudica la moral de personas o instituciones en búsqueda de mejorar su situación económica.

Estas consideraciones fueron expuestas en la Mesa de Podcast del Programa “Entre Periodistas”, que se transmite los domingos por Telesistema, canal 11

Vapor en el Congreso Nacional

“La gente dice, "¿Por qué se aprobó a vapor? ¿Por qué tan rápido?" En el caso del Código Procesal Penal, nosotros lo teníamos en el Senado desde noviembre del año pasado, pero nos obligaba, para poder llevar el orden, a concluir el Código Penal y luego pasar al Procesal Penal”.

“A mí lo que más me preocupa es precisamente el hecho de que connotados juristas se han destapado criticando el Código. En vez de enfocarse en la crítica debieron exponer sus puntos en el Congreso”, resaltó.

Sobre este tema, el Presidente del Senado aseguró que en el Congreso Nacional invitó a todos los sectores de los procesos judiciales, como Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia, Defensoría Pública, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Sociedad Civil, y las escuelas de abogados y de Derecho.

La Cámara de Cuentas

En relación con los cuestionamientos de la sociedad a los miembros de la Cámara de Cuentas facultados para vigilar la correcta distribución de los bienes del Estado y ejecución de obras en beneficio de la población, respondió que en toda selección siempre hay un margen de error.

“Mire, una de las atribuciones del Congreso Nacional es validar las cuentas nacionales. Sí, cada año. Aquí ya se ha descubierto -porque lo admite la propia Cámara de Cuentas- que muchas de las auditorías que tiene que realizar para cuadrar los números de ejecuciones presupuestarias en instituciones del Estado, no se han terminado”.

Continúa explicando: “Entonces el Congreso termina dando validez a un recuento o cuentas de cada año cuando quedan esos vacíos. No estamos aprobando esto, ¿por qué?, bueno, aquí aflora ahora el escándalo de Senasa…”

A la pregunta, ¿Cómo es posible que en una institución del Estado dedicada a la salud pública, a salvar vidas durante tantos años se haya distraído tanto dinero, miles de millones de pesos sin que nadie se diera cuenta, si las auditorías se realizan periódicamente, respondió:

“Totalmente de acuerdo con ustedes estoy. Pero para nosotros actuar - tenemos tres funciones: legislar, representar y fiscalizar- hay que tener algún tipo de denuncia de que se está llevando a cabo tal o cual situación en una institución. Y no recibimos ninguna”.

Asimismo, explicó que el actual Congreso Nacional es el único que ha llevado funcionarios del presente Gobierno al Senado de la República, a ser cuestionados cuando sobre sus acciones -cuando ha habido ruidos en su gestión- y han sido evaluados en una comisión general.

“Como Senado tenemos ese mandato constitucional. Nosotros hemos llevado allí al Ministro de Energía de Minas, al Canciller de la República, al Director del INTRAN, al Ministro de Interior y Policía, y así hemos llevado a un sinnúmero de funcionarios, una práctica inusual”, dijo.

Los recursos de los partidos

Respecto a las quejas sobre el manejo inapropiado de los fondos destinados a los partidos políticos para la realización de sus actividades proselitistas, Ricardo de Los Santos refirió que es la Junta Central Electoral la que tiene capacidad para supervisar eso.

No obstante, como los legisladores nacen de los partidos políticos y antes de ser elegidos deben gestionar sus candidaturas con campañas políticas, se insistió en la pregunta de qué criterio impera en el Congreso Nacional para evitar dineros provenientes de actividades ilícitas, narcotráfico, contrabando y otras ilegales.

También se le preguntó qué haría como legislador, en función de la propuesta reciente del Ministro de la Presidencia de que los partidos políticos sean considerados sujetos obligatorios para la consideración de la Ley de Lavado.

“Fíjense, yo estoy totalmente de acuerdo con esto y entiendo que los partidos políticos deben mejorar el filtro, porque han venido cometiendo errores, todos los partidos políticos, y es hora ya de actuar, ahora que tenemos un Ministerio Público independiente”, puntualizó.

El Código de Trabajo

Ricardo de Los Santos también citó como proyecto consensuado y suficientemente debatido el Código de Trabajo (ahora en la Cámara de Diputados), que debe aprobarse lo antes posible para que mejore la vida de los trabajadores y de sus familiares.

Igualmente citó que el Senado de la República modificó la Ley de Compras y Contrataciones y creó la Ley del Ministerio de Justicia, en el marco de las grandes reformas que el presidente Luis Abinader se ha planteado en su gestión administrativa.

Tecnología en el Senado

Respecto a la aplicación de las tecnologías en el desenvolvimiento cotidiano de la Cámara Alta, De los Santos indicó que los legisladores no se pueden quedar a tras del desarrollo porque justamente ellos están para impulsarlo, por lo que deben ser y, de hecho, lo son los primeros en estar a la vanguardia.

“Nosotros hoy tenemos salones de comisiones equipados para digitalizar lo expuesto de manera inmediata. Antes lo que se usaba era una grabadorita para una transcripción. Ahora, en un instante, si se quiere producir el acta, el sistema la tiene lista con punto y coma”, dijo.

En ese aspecto agregó que el Senado trabaja con el programa Dynamics 365, que es lo más modernos y seguro para el manejo del área financiera y administrativa y también para la gestión humana, para lo cual se ha invertido lo necesario y se puede decir que no hay amenazas de distorsiones ni desviaciones de fondos.

En cuanto a la transparencia institucional, señaló que todo el ejercicio legislativo se publica en el sitio web de Senado, ofreciéndole facilidades a cualquier ciudadano que quiera observar, confirmar datos o discutir algún aspecto con el que esté de acuerdo o no esté de acuerdo.