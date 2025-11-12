Diputado propone eliminar 10% de propina que deben pagan los consumidores por el servicio al cliente

El diputado Carlos Rafael Castillo Ramírez entiende necesario que el artículo 228 sobre el pago del 10% de la propina obligatoria por el servicio al cliente en los establecimientos sea eliminado del Código de Trabajo.

Castillo depositó el pasado 13 de octubre esta propuesta ante la Comisión Permanente de Trabajo de la cámara baja fundamentando su visión en el alto costo que causa el porcentaje en la factura pagada por los consumidores, el cual se adiciona al Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

“Ese impuesto del 10 % obligatorio, agregado al ITBIS, hace que las facturas por consumos en hoteles, restaurantes y bares se incrementen en un 28%, calculado con las normativas actuales vigentes, y eso constituye un costo adicional inusual”, afirma.

Castillo considera que establecer la propina por ley causa una degradación en el nivel del servicio recibido por los clientes dentro de los locales comerciales del territorio nacional. Además, expresó que la gratificación obligatoria provoca un incremento en el presupuesto de los usuarios, ya que no toman en cuenta ese 10% y destinan una propina adicional de un 5% o 10% entregado directamente al empleado.

“Es usual que el cliente, sin tomar en cuenta ese 10 % agregado la factura, suela dejar una propina adicional de un 5% a un 10 %, con lo cual, el incremento real es de un 33 % y hasta de un 38 %: un absurdo de costo”, declara.

Castillo reiteró su posición en la carta, indicando que este monto mandatorio debe ser derogado de la Ley 16-92 “de una vez y para siempre”, precisando que, además de beneficiar a los clientes, permitiría aumentar la rentabilidad de los hoteles, restaurantes y bares.

“(Además) los empleados se tendrán que esforzar en dar un mejor servicio, pues de ello dependerá que puedan recibir una mayor remuneración; y así, el país y el turismo ganan competitividad”, concluyó diciendo Castillo.

Trabajo en la comisión

El presidente de la mesa legislativa, Mélido Mercedes, informó que esta moción presentada por el congresista, al igual las sugeridas por otros representantes, será estudiada para determinar si será incluida en la pieza final.

Esta comisión tiene la responsabilidad de conocer cuatro proyectos de ley que buscan modificar el marco legal laboral dominicano, el cual fue promulgado en el año 1992.

Dentro de estas se encuentra una iniciativa realizada por la diputada Carmen Ligia Barceló que tiene el objetivo de limitar la figura de la cesantía destinada a beneficiar a los asalariados.

Además, conocerán el documento edificado por el Poder Ejecutivo, enviado a los diputados luego de que el Senado de la República terminara su aprobación en dos discusiones el pasado 16 de octubre.

A diferencia de las piezas anteriores, la proveniente de la cámara alta solo necesita ser aprobada en dos ocasiones para pasar a la evaluación del Poder Ejecutivo, quien tendrá la decisión de si será promulgada u observada. Los congresistas pretenden finalizar el informe antes de finalizar este mes.

Trabajadores domésticos sin cesantía

Además de colocar un tope de seis meses a la cesantía, la diputada Barceló busca excluir a los trabajadores del hogar de las prestaciones económicas establecidas en el Código de Trabajo actual para los asalariados, mientras que el marco legal vigente no lo hace.